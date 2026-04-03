Τέσσερις νεκροί από συντριβή μικρού αεροσκάφους στο Μεξικό, δείτε βίντεο
Τέσσερις νεκροί από συντριβή μικρού αεροσκάφους στο Μεξικό, δείτε βίντεο
Το μονοκινητήριο κατέπεσε σε αγροτική περιοχή λίγο μετά την απογείωση – Προορισμός η πόλη Πόσα Ρίκα στη Βερακρούς
Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Πέμπτη όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε αγροτική περιοχή στην πολιτεία Πουέμπλα, στο κεντρικό Μεξικό, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Το δυστύχημα έγινε περί το μεσημέρι (σ.σ. τοπική ώρα· στις 21:00 ώρα Ελλάδας) όταν το μονοκινητήριο συνετρίβη σε χωράφια αμέσως μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο στην Πουέμπλα, σύμφωνα με την πολιτειακή γραμματεία (το υπουργείο) Ασφαλείας.
Ο χειριστής προσπάθησε να ελιχθεί, αλλά το αεροσκάφος έκανε «βουτιά», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Βισέντε Ερνάντες, κάτοικος της περιοχής, που δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.
Το τετραθέσιο είχε προορισμό την πόλη Πόσα Ρίκα, στην πολιτεία Βερακρούς (ανατολικά).
«Διαπιστώθηκε ο θάνατος τριών ανθρώπων επιτόπου», ακόμη ένας ανασύρθηκε «τραυματισμένος» και διακομίστηκε σε νοσοκομείο «για να του προσφερθούν ιατρικές φροντίδες», ανέφερε η γραμματεία (το υπουργείο) Εσωτερικών στην Πουέμπλα, προτού ανακοινώσει μερικές ώρες αργότερα τον θάνατο του τέταρτου θύματος.
Το δυστύχημα έγινε περί το μεσημέρι (σ.σ. τοπική ώρα· στις 21:00 ώρα Ελλάδας) όταν το μονοκινητήριο συνετρίβη σε χωράφια αμέσως μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο στην Πουέμπλα, σύμφωνα με την πολιτειακή γραμματεία (το υπουργείο) Ασφαλείας.
Aquí el momento del desplome de la avioneta 🛩️ con matrícula XB-RRN en la zona de #Huejotzingo; se confirma la muerte de cuatro personas. #Puebla #LaVozDeLosPoblanos pic.twitter.com/tGkZ2U7OMo— Tribuna Vigila (@TribunaVigila) April 2, 2026
Ο χειριστής προσπάθησε να ελιχθεί, αλλά το αεροσκάφος έκανε «βουτιά», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Βισέντε Ερνάντες, κάτοικος της περιοχής, που δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.
Το τετραθέσιο είχε προορισμό την πόλη Πόσα Ρίκα, στην πολιτεία Βερακρούς (ανατολικά).
«Διαπιστώθηκε ο θάνατος τριών ανθρώπων επιτόπου», ακόμη ένας ανασύρθηκε «τραυματισμένος» και διακομίστηκε σε νοσοκομείο «για να του προσφερθούν ιατρικές φροντίδες», ανέφερε η γραμματεία (το υπουργείο) Εσωτερικών στην Πουέμπλα, προτού ανακοινώσει μερικές ώρες αργότερα τον θάνατο του τέταρτου θύματος.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
