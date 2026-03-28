Τάιγκερ Γουντς: Ελεύθερος με εγγύηση μετά την εμπλοκή του σε τροχαίο
Στον αθλητή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια, πρόκληση υλικών ζημιών και άρνηση συμμόρφωσης σε νόμιμο έλεγχο

Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε ο Τάιγκερ Γουντς μετά τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών, αφού το όχημά του ανετράπη σε επαρχιακό δρόμο της Φλόριντα.

Την Παρασκευή 26 Μαρτίου το Land Rover του Γουντς ανετράπη σε δρόμο δύο λωρίδων κοντά στην κατοικία του στο Τζούπιτερ Άιλαντ της Φλόριντα. Ο 50χρονος Γουντς παρουσίαζε ενδείξεις επηρεασμένης κατάστασης και αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξέταση ούρων κατά την κράτησή του, ενώ το αλκοτέστ δεν έδειξε ίχνη αλκοόλ. Οι αρχές εκτιμούν ότι η κατάστασή του σχετιζόταν με χρήση φαρμάκων ή άλλων ουσιών.

Ο άσος του γκολφ δεν τραυματίστηκε, αλλά οι αστυνομικοί τον χαρακτήρισαν «νωθρό», ενώ ο ίδιος αργότερα αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξέταση ούρων. Πριν αφεθεί ελεύθερος παρέμεινε κρατούμενος για οκτώ ώρες. Πέρα από την κατηγορία για οδήγηση υπό την επήρεια του απαγγέλθηκαν επίσης κατηγορίες για πρόκληση υλικών ζημιών και άρνηση συμμόρφωσης σε νόμιμο έλεγχο.

Όπως είχε αναφέρει ο σερίφης, ο γνωστός αθλητής ήταν συνεργάσιμος με τις Αρχές, αλλά προσεκτικός στις δηλώσεις του. «Συνεργάστηκε, αλλά δεν προσπάθησε να ενοχοποιήσει τον εαυτό του, οπότε ήταν προσεκτικός σε όσα είπε και σε όσα δεν είπε. Όταν ήρθε η στιγμή για την εξέταση, την εξέταση ούρων στη φυλακή, σταμάτησε τη διαδικασία», είπε χαρατκηριστικά.

Όσον αφορά στην άρνησή του να υποβληθεί σε εξέταση ούρων, ο σερίφης σημείωσε: «Στο σημείο είχαμε ειδικούς που τον αξιολόγησαν και πίστεψαν ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά ότι επρόκειτο για κάποιο είδος φαρμάκου ή ουσίας. Στη φυλακή συνεργάστηκε με το αλκοτέστ, αλλά δεν θέλησε να συμμετάσχει στην εξέταση ούρων».

Σημειώνεται ότι ο Γουντς είχε συλληφθεί και το 2017 για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών στη Φλόριντα, όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν αναίσθητο μέσα στο αυτοκίνητό του, έχοντας στον οργανισμό του πέντε διαφορετικές ουσίες, μεταξύ των οποίων δύο ισχυρά παυσίπονα. Στη συνέχεια εισήχθη σε πρόγραμμα αποκατάστασης για εξάρτηση από παυσίπονα. Είχε εμπλακεί επίσης σε σοβαρό τροχαίο το 2009, όταν προσέκρουσε σε πυροσβεστικό κρουνό, περιστατικό που συνέβαλε στην αποκάλυψη εξωσυζυγικών σχέσεων και χρήσης ουσιών.

Dialectica: Το ελληνικό success story στον κλάδο της επιχειρηματικής πληροφόρησης

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

