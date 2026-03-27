Ξεμένουν από πυραύλους Tomahawk οι ΗΠΑ: Εκτόξευσαν πάνω από 850 κατά του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
tomahawk Πύραυλοι Επίθεση στο Ιράν Ιράν

9 ΣΧΟΛΙΑ
Ο αμερικανικός στρατός έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 850 πυραύλους Tomahawk μέσα σε τέσσερις εβδομάδες πολέμου με το Ιράν, εξαντλώντας τους με ρυθμό που προκαλεί ανησυχία σε αξιωματούχους του Πενταγώνου και έχει οδηγήσει σε συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο αναπλήρωσης.

Μεταξύ τους περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας πύραυλος που έπληξε την περιοχή ενός δημοτικού σχολείου στην ιρανική πόλη Μινάμπ κατά τις πρώτες ημέρες της επιχείρησης, προκαλώντας τον θάνατο άνω των 150 παιδιών, σύμφωνα με τους Ιρανούς.

Η Washington Post επισημαίνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βασίζονται πολύ στους Tomahawk, ήδη από τον πόλεμο του Κόλπου το 1991.

Εκτοξεύονται από πλοία επιφανείας και υποβρύχια και μπορούν να διανύσουν απόσταση άνω των 1.500 χιλιομέτρων, μειώνοντας την ανάγκη αποστολής πιλότων σε εναέριο χώρο υπό την «ομπρέλα» εχθρικής αεράμυνας.

Το πρόβλημα είναι ότι κάθε χρόνο κατασκευάζονται μόνο μερικές εκατοντάδες, (σχεδόν όλοι για τις ΗΠΑ, έναν αριθμό έχουν παραγγείλει συμμαχικές χώρες), οπότε η παγκόσμια προσφορά είναι περιορισμένη.

Το Πεντάγωνο δεν αποκαλύπτει δημοσίως πόσοι πύραυλοι βρίσκονται στο απόθεμά του.

Αναλυτές εκτιμούσαν ότι πριν από την έναρξη της επιχείρησης κατά του Ιράν, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διέθετε μεταξύ 4.000 και 4.500 πυραύλους. Άλλοι λένε ότι ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να είναι πολύ χαμηλότερος, ίσως πιο κοντά στους 3.000, μετά την εκτεταμένη χρήση τους σε πρόσφατες επιχειρήσεις πέρυσι, όπως στο Ιράν (πέρυσι το καλοκαίρι), την Υεμένη και τη Νιγηρία.

Η μεγάλη εξάρτηση από τους Tomahawk στον πόλεμο με το Ιράν θα απαιτήσει συζητήσεις σχετικά με το αν θα πρέπει να μεταφερθούν μερικοί από άλλα μέρη του κόσμου, καθώς και μια συντονισμένη μακροπρόθεσμη προσπάθεια για την κατασκευή περισσότερων.

Οι σύγχρονοι Tomahawk βρίσκονται σε υπηρεσία από το 2004 και επιτρέπουν στις αμερικανικές δυνάμεις να επικοινωνούν με τον πύραυλο μέσω δορυφόρου. Μπορούν να χτυπήσουν προγραμματισμένους στόχους ή να εντοπίσουν άλλους εν πτήσει. Μπορούν επίσης να κινούνται πάνω από το πεδίο μάχης και διαθέτουν κάμερα για να μεταδίδει πληροφορίες για τις ζημιές.

Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις του πυραύλου κοστίζουν έως και 3,6 εκατομμύρια δολάρια το κομμάτι και η κατασκευή τους απαιτεί έως και δύο χρόνια, σύμφωνα με έγγραφα του Πολεμικού Ναυτικού. Τα τελευταία χρόνια, αγοράζονται σε μικρές παρτίδες. Πέρυσι μόλις 57 συμπεριλήφθηκαν στον αμυντικό προϋπολογισμό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

