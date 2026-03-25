Παραιτήθηκαν ο υφυπουργός Δικαιοσύνης της Ιταλίας και στενή συνεργάτρια του υπουργού μετά την ήττα Μελόνι στο δημοψήφισμα
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ευχήθηκε να ακολουθήσει το παράδειγμα τους και η υπουργός Τουρισμού
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έκανε δεκτή την παραίτηση του υφυπουργού Δκαιοσύνης Αντρέα Ντελμάστρο και της Τζούζι Μπαρτολότσι, υπεύθυνης του ιδιαίτερου γραφείου του υπουργού δικαιοσύνης.
Οι δυο παραιτήσεις θεωρούνται έμμεση συνέπεια της αρνητικής έκβασης του δημοψηφίσματος για την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και, σύμφωνα με πληροφορίες, απαιτήθηκαν από την Μελόνι.
Ο Ντελμάστρο παραιτήθηκε λόγω του ότι, όπως αποκαλύφθηκε, στο παρελθόν είχε ανοίξει εστιατόριο με την κόρη αχυρανθρώπου της Μαφίας. Η δε Μπαρτολότσι, κατά την διάρκεια της εκστρατείας για το δημοψήφισμα, είχε παρομοιάσει τους δικαστές με «εκτελεστικά αποσπάσματα».
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, παράλληλα, «ευχήθηκε να ακολουθήσει το παράδειγμα της Μπαρτολότσι και του Ντελμάστρο και η υπουργός Τουρισμού Ντανιέλα Σαντανκέ». Πρόκειται για πολιτικό η οποία παραπέμφθηκε σε δίκη για πλαστό ισολογισμό ιδιωτικής της επιχείρησης και ερευνάται για υπόθεση που αφορά απάτη σε βάρος του Ιταλικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Προς το παρόν, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπουργός τουρισμού δεν φέρεται διατεθειμένη να ακολουθήσει την σύσταση της Μελόνι.
Τα μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, τέλος, έχουν ζητήσει και την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο, ο οποίος έχει ήδη αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την απόρριψη της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης από τους πολίτες.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
