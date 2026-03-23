«Με αντιμετωπίζετε σαν εγκληματία»: Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ με χειροπέδες στο τμήμα μετά τη σύλληψή του, δείτε βίντεο

«Είναι δύσκολες δοκιμασίες», είπε. «Η καρδιά μου χτυπάει πολύ γρήγορα».Όταν ρωτήθηκε αν επισκεπτόταν τα Χάμπτονς, ο πρώην τραγουδιστής των *NSYNC απάντησε: «Ναι, είμαι σε περιοδεία – σε παγκόσμια περιοδεία. Είναι δύσκολο να το εξηγήσω… Είμαι ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ».Τελικά του πέρασαν χειροπέδες και τέθηκε υπό κράτηση, καθώς αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοτέστ.Ο ερμηνευτής κατέληξε σε συμφωνία παραδοχής ενοχής στις 13 Σεπτεμβρίου 2024, λιγότερο από τρεις μήνες μετά το περιστατικό.Μετά τη συμφωνία, ο Τίμπερλεϊκ προέβη σε δήλωση καταδικάζοντας την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.«Προσπαθώ να θέτω πολύ υψηλά πρότυπα για τον εαυτό μου και αυτή η συμπεριφορά δεν ήταν αντάξια αυτών», δήλωσε στους δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο. «Ακόμη κι αν έχετε πιει ένα ποτό, μην οδηγήσετε – υπάρχουν τόσες πολλές εναλλακτικές».Όπως σημείωσε, μεταξύ των επιλογών είναι η επικοινωνία με φίλο, η χρήση ταξί ή εφαρμογών μετακίνησης όπως το Uber.Καταλήγοντας, ανέφερε: «Ήταν ένα λάθος που έκανα, αλλά ελπίζω ότι όποιος παρακολουθεί και ακούει αυτή τη στιγμή μπορεί να μάθει από αυτό. Εγώ σίγουρα έμαθα».Ο Τίμπερλεϊκ είναι πατέρας δύο αγοριών, του Σίλας, 10 ετών, και του Φινέας, πέντε ετών, τα οποία απέκτησε με τη σύζυγό του Jessica Biel, 44 ετών.