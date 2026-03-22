Στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε στη θάλασσα ανοιχτά του Κατάρ, άγνωστη η τύχη των επιβαινόντων
Στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε στη θάλασσα ανοιχτά του Κατάρ, άγνωστη η τύχη των επιβαινόντων
Το ελικόπτερο αντιμετώπισε «τεχνική δυσλειτουργία» ενώ εκτελούσε «πτήση ρουτίνας», λέει το υπουργείο Άμυνας του εμιράτου
Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα ελικόπτερο κατέπεσε στη θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών του εμιράτου.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, το ελικόπτερο αντιμετώπισε «τεχνική δυσλειτουργία» ενώ εκτελούσε «πτήση ρουτίνας».
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή, καθώς η τύχη των επιβαινόντων παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής.
Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι εξειδικευμένες ομάδες του πραγματοποιούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα χωρικά ύδατα της χώρας, μετά από πτώση ελικοπτέρου, όπως ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας.
Αυτές οι επιχειρήσεις διεξάγονται σε στενό συντονισμό από την Ομάδα Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Ακτών και Συνόρων, μαζί με την Διεθνή Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του Κατάρ της Δύναμης Εσωτερικής Ασφάλειας (Lekhwiya).
Το Κατάρ έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένες ιρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους από την έναρξη των κοινών επιθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με τη βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν της χώρας, έναν από τους μεγαλύτερους κόμβους παραγωγής LNG στον κόσμο, να δέχεται επανειλημμένες επιθέσεις.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, το ελικόπτερο αντιμετώπισε «τεχνική δυσλειτουργία» ενώ εκτελούσε «πτήση ρουτίνας».
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή, καθώς η τύχη των επιβαινόντων παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής.
تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة، وجاري البحث عن طاقمها والركاب.— وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) March 22, 2026
The Ministry of Defense of State of Qatar announces that a Qatari helicopter had technical malfunction during a… pic.twitter.com/5yaYHa6KoW
Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι εξειδικευμένες ομάδες του πραγματοποιούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα χωρικά ύδατα της χώρας, μετά από πτώση ελικοπτέρου, όπως ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας.
Αυτές οι επιχειρήσεις διεξάγονται σε στενό συντονισμό από την Ομάδα Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Ακτών και Συνόρων, μαζί με την Διεθνή Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του Κατάρ της Δύναμης Εσωτερικής Ασφάλειας (Lekhwiya).
The Ministry of Interior announces that its specialized teams are carrying out search and rescue operations in the country’s territorial waters, following a helicopter crash, as reported by the Ministry of Defense.— Ministry of Interior - Qatar (@MOI_QatarEn) March 22, 2026
These operations are being carried out in close coordination by…
Το Κατάρ έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένες ιρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους από την έναρξη των κοινών επιθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με τη βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν της χώρας, έναν από τους μεγαλύτερους κόμβους παραγωγής LNG στον κόσμο, να δέχεται επανειλημμένες επιθέσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
