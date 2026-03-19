Απίθανη γκάφα Γάλλου αξιωματικού αποκάλυψε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

Η φαινομενικά αθώα συνήθεια ενός Γάλλου αξιωματικού πάνω στο αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ αποκάλυψε τη θέση του πλοίου στη Μεσόγειο, κάπου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, όπου έχει σπεύσει για να συνεισφέρει στην άμυνα του νησιού.Ο Αρτύρ (πρόκειται για ψευδώνυμο) συνήθιζε να κάνει τζόκινγκ πάνω στο αεροπλανοφόρο.Για να καταγράψει τις επιδόσεις του, όπως αναφέρει η γαλλική Le Monde (περίπου 7 χιλιόμετρα σε 35 λεπτά), χρησιμοποιεί το έξυπνο ρολόι που φοράει και την εφαρμογή Strava στην οποία έχει δημόσιο προφίλ.Εκατομμύρια λάτρες των σπορ σε όλο τον κόσμο τη χρησιμοποιούν για να καταγράφουν τις επιδόσεις τους στο τρέξιμο ή το ποδήλατο, αλλά και σε άλλα σπορ. Η Strava καταγράφει το ακριβές στίγμα, με τη χρήση GPS, και ανεβάζει τα δεδομένα στο Διαδίκτυο.Αν το προφίλ είναι δημόσιο,, αλλά και ακριβώς ποια διαδρομή ακολούθησε.Έτσι ο «Αρτύρ» ανέφερε σχεδόν σε ζωντανή μετάδοση την ακριβή θέση του αεροπλανοφόρου και της συνοδείας τουΗ παρουσία στην περιοχή της γαλλικής αεροναυτικής ομάδας, που αποτελείται τουλάχιστον από τρεις φρεγάτες και ένα πλοίο ανεφοδιασμού εκτός από το αεροπλανοφόρο, δεν αποτελεί βέβαια μυστικό. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει η γαλλική εφημερίδα, η μετάδοση της ακριβούς θέσης της ομάδας, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και δημόσια στο Διαδίκτυο,Πολύ περισσότερο καθώς τις τελευταίες εβδομάδες, τουλάχιστον δύο γαλλικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή έχουν πληγεί από επιθέσεις του ιρανικού στρατοπέδου με αποτέλεσμα τΤο ημερολόγιο του «Αρτύρ», όπως φαίνεται στην εφαρμογή είναι αποκαλυπτικό.Στις 14 Φεβρουαρίου, ήταν στη θάλασσα, 40 χιλιόμετρα από το Χερβούργου της Γαλλίας. 26 και 27 Φεβρουαρίου, βρίσκεται στην ξηρά, στην Κοπεγχάγη, ενώ το αεροπλανοφόρο έκανε στάση στο Μάλμε της Σουηδίας. Και στις 13 Μαρτίου βρίσκεται βορειοδυτικά της Κύπρου, μια πληροφορία που επιβεβαιώθηκε λίγες μέρες αργότερα, όταν έγιναν διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες αυτής της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου.

Όταν ερωτήθηκε, το Γενικό Επιτελείο των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων επιβεβαίωσε ότι η δημοσίευση αυτής της διαδρομής στην Strava «δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες», για τις οποίες «οι ναυτικοί ενημερώνονται τακτικά». Υπόσχεται ότι «θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από τη διοίκηση».



Ο «Αρτύρ» δεν είναι ο μόνος ναύτης που κατάφερε να εντοπίσει η Le Monde στο Strava. Σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκεται σε αποστολή τις τελευταίες ημέρες, τουλάχιστον ένα άλλο δημόσιο προφίλ δημοσιεύει αθλητικές δραστηριότητες με τοποθεσία και, ταυτόχρονα, τη θέση του πλοίου. Στα δημόσια προφίλ υπάρχουν επίσης φωτογραφίες της γέφυρας, άλλων στρατιωτικών ή ακόμη και αθλητικού εξοπλισμού στο εσωτερικό των πλοίων.



Δεν είναι η πρώτη φορά που η Strava βρίσκεται σε δύσκολη θέση για την αθέλητη διαρροή πληροφοριών.



Το 2018 είχε φτιάξει έναν χάρτη που έδειχνε τα σημεία που προτιμούν οι δρομείς σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε γήπεδα και πάρκα ήταν και πολλές στρατιωτικές βάσεις, κάποιες μάλιστα άγνωστες στο ευρύ κοινό, όπως αμερικανικές βάσεις στη Συρία.