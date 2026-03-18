Το σχέδιο της ΕΕ για πανευρωπαϊκές εταιρείες σε 48 ώρες, με λιγότερα από 100 ευρώ: Τι είναι το πρόγραμμα «EU Inc.»

Η Κομισιόν παρουσίασε την πρωτοβουλία «EU Inc.» που προβλέπει πλήρως ψηφιακές διαδικασίες για την ίδρυση, λειτουργία και εκκαθάριση των εταιρειών - «Δεν επιδιώκουμε να αντικαταστήσουμε το εθνικό εταιρικό δίκαιο», ξεκαθαρίζει Ευρωπαίος αξιωματούχος

νεοφυείς και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται ενιαία σε ολόκληρη την Ε.Ε.



Το όνομα της εν λόγω πρωτοβουλίας και συγκεκριμένα το “EU Inc.” αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του λεγόμενου «28ου νομικού καθεστώτος» (28th legal regime), βάσει του οποίου οι επιχειρηματίες θα μπορούν να δημιουργούν πανευρωπαϊκές εταιρείες στο πλαίσιο απλουστευμένων κανόνων που θα καλύπτουν τομείς, όπως το εταιρικό, το φορολογικό, το εργατικό και το πτωχευτικό δίκαιο.



Σύμφωνα με την Κομισιόν τα κύρια χαρακτηριστικά του «EU Inc.» περιλαμβάνουν:



• Ταχύτερη εγγραφή: Οι επιχειρηματίες και οι εταιρείες θα μπορούν να ιδρύσουν

μια εταιρεία EU Inc. εντός 48 ωρών, για λιγότερο από 100 ευρώ και χωρίς ελάχιστες απαιτήσεις μετοχικού κεφαλαίου.



• Απλούστερες διαδικασίες: Οι εταιρείες EU Inc. θα χρειάζεται να υποβάλλουν τα στοιχεία των εταιρειών τους μόνο μία φορά, σε επίπεδο ΕΕ που θα συνδέει τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων. Σε δεύτερο βήμα, η Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα νέο κεντρικό μητρώο της ΕΕ. Οι εταιρείες EU Inc. θα λαμβάνουν τους αριθμούς φορολογικής ταυτοποίησης και ΦΠΑ τους, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου έγγραφα.



Πλήρως ψηφιακές λειτουργίες: Οι εταιρικές διαδικασίες θα είναι ψηφιακές εξ ορισμού καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας εταιρείας.



• Οι εταιρείες EU Inc. θα έχουν πρόσβαση σε πλήρως ψηφιακές διαδικασίες εκκαθάρισης. Κάτι που, όπως υπογραμμίζει η Κομισιόν, θα επιτρέπει στους ιδρυτές να δοκιμάζουν καινοτόμες ιδέες και να ξεκινούν από την αρχή, εάν χρειαστεί.



• Καλύτερες συνθήκες για την προσέλκυση επενδύσεων: Η σημερινή πρόταση θα καταργήσει τις διατυπώσεις φυσικής παρουσίας, θα παρέχει ψηφιακές διαδικασίες για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες και θα απλοποιήσει τη μεταβίβαση μετοχών. Δεν θα υπάρχει πλέον υποχρεωτική συμμετοχή μεσαζόντων για τις μεταβιβάσεις μετοχών και τις διαδικασίες εκκαθάρισης. Η πρόταση θα επιτρέψει επίσης στα κράτη μέλη να δώσουν στις εταιρείες της ΕΕ πρόσβαση στο χρηματιστήριο.



Κλείσιμο Καλύτερα μέσα για την προσέλκυση ταλέντων: Οι εταιρείες της ΕΕ θα μπορούν να δημιουργούν προγράμματα δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών για τους εργαζομένους σε ολόκληρη την ΕΕ. Το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών θα φορολογείται μόνο επί του εισοδήματος που θα δημιουργείται μετά την πώλησή του. Αυτός είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τη διασφάλιση της ελκυστικότητας, ιδίως για τις καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις.



• Πλήρης πρόσβαση στην Ενιαία Αγορά: Οι εταιρείες της ΕΕ θα είναι ελεύθερες να επιλέξουν το κράτος μέλος στο οποίο θα ιδρυθούν. Η πρόταση περιλαμβάνει μια μαύρη λίστα απαγορευμένων πρακτικών για να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες της ΕΕ θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οποιεσδήποτε άλλες εθνικές εταιρείες.



• Ισχυρές διασφαλίσεις κατά της κατάχρησης: Οι εθνικοί νόμοι περί απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης δεν επηρεάζονται από την πρόταση της Κομισιόν. Θα ισχύουν για την ΕΕ με τον ίδιο τρόπο που ισχύουν για οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση βάσει του εθνικού εταιρικού δικαίου. Οι ισχύουσες διασφαλίσεις του κράτους μέλους εγγραφής θα ισχύουν πλήρως για την εταιρεία EU Inc.,



• Ευελιξία μετοχών: Οι εταιρείες EU Inc. θα έχουν την ευελιξία να δημιουργούν διαφορετικές

κατηγορίες μετοχών με ποικίλα οικονομικά ή δικαιώματα ψήφου. Αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να βοηθήσει τους ιδρυτές να προστατεύσουν την επιχείρησή τους από εχθρικές εξαγορές.



Μια από τις πιο φιλόδοξες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια προσπάθεια οικαινα έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται ενιαία σε ολόκληρη τηνΤο όνομα της εν λόγω πρωτοβουλίας και συγκεκριμένα το “EU Inc.” αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του λεγόμενου(28th legal regime), βάσει του οποίου οι επιχειρηματίες θα μπορούνστο πλαίσιο απλουστευμένων κανόνων που θα καλύπτουν τομείς, όπως το εταιρικό, το φορολογικό, το εργατικό και το πτωχευτικό δίκαιο.Οι επιχειρηματίες και οι εταιρείες θα μπορούν να ιδρύσουνμια εταιρεία EU Inc. εντός 48 ωρών, για λιγότερο από 100 ευρώ και χωρίς ελάχιστες απαιτήσεις μετοχικού κεφαλαίου.Οι εταιρείες EU Inc. θα χρειάζεται να υποβάλλουν τα στοιχεία των εταιρειών τους μόνο μία φορά, σε επίπεδο ΕΕ που θα συνδέει τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων. Σε δεύτερο βήμα, η Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα νέο κεντρικό μητρώο της ΕΕ. Οι εταιρείες EU Inc. θα λαμβάνουν τους αριθμούς φορολογικής ταυτοποίησης και ΦΠΑ τους, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου έγγραφα.Οι εταιρικές διαδικασίες θα είναι ψηφιακές εξ ορισμού καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας εταιρείας.Κάτι που, όπως υπογραμμίζει η Κομισιόν, θα επιτρέπει στους ιδρυτές να δοκιμάζουν καινοτόμες ιδέες και να ξεκινούν από την αρχή, εάν χρειαστεί.Η σημερινή πρόταση θα καταργήσει τις διατυπώσεις φυσικής παρουσίας, θα παρέχει ψηφιακές διαδικασίες για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες και θα απλοποιήσει τη μεταβίβαση μετοχών. Δεν θα υπάρχει πλέον υποχρεωτική συμμετοχή μεσαζόντων για τις μεταβιβάσεις μετοχών και τις διαδικασίες εκκαθάρισης. Η πρόταση θα επιτρέψει επίσης στα κράτη μέλη να δώσουν στις εταιρείες της ΕΕ πρόσβαση στο χρηματιστήριο.Οι εταιρείες της ΕΕ θα μπορούν να δημιουργούν προγράμματα δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών για τους εργαζομένους σε ολόκληρη την ΕΕ. Το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών θα φορολογείται μόνο επί του εισοδήματος που θα δημιουργείται μετά την πώλησή του. Αυτός είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τη διασφάλιση της ελκυστικότητας, ιδίως για τις καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις.Οι εταιρείες της ΕΕ θα είναι ελεύθερες να επιλέξουν το κράτος μέλος στο οποίο θα ιδρυθούν. Η πρόταση περιλαμβάνει μια μαύρη λίστα απαγορευμένων πρακτικών για να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες της ΕΕ θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οποιεσδήποτε άλλες εθνικές εταιρείες.Οι εθνικοί νόμοι περί απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης δεν επηρεάζονται από την πρόταση της Κομισιόν. Θα ισχύουν για την ΕΕ με τον ίδιο τρόπο που ισχύουν για οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση βάσει του εθνικού εταιρικού δικαίου. Οι ισχύουσες διασφαλίσεις του κράτους μέλους εγγραφής θα ισχύουν πλήρως για την εταιρεία EU Inc.,Οι εταιρείες EU Inc. θα έχουν την ευελιξία να δημιουργούν διαφορετικέςκατηγορίες μετοχών με ποικίλα οικονομικά ή δικαιώματα ψήφου. Αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να βοηθήσει τους ιδρυτές να προστατεύσουν την επιχείρησή τους από εχθρικές εξαγορές.

Παράλληλα η Κομισιόν, σε μια προσπάθεια να μειώσει τις ανησυχίες αρκετών στελεχών νεοσύστατων επιχειρήσεων, ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύστασης εξειδικευμένων δικαστηρίων ώστε να χειρίζονται διαφορές σχετικά με το εταιρικό δίκαιο της EU Inc., επιτρέποντας την αποτελεσματική, αποδοτική και ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της EU Inc. Σε αυτό το πλαίσιο το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, θα διερευνήσει περαιτέρω την πιθανότητα να επιτραπεί πλήρως (στο 100%) η διασυνοριακή τηλεργασία για καινοτόμες νεοσύστατες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση.



Παρά ταύτα, όπως δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος, «ένας κεντρικός δικαστικός μηχανισμός σε επίπεδο ΕΕ δεν είναι εφικτός χωρίς αλλαγή της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ενωσης. Εμεις ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύστασης ή ορισμού, εάν έχουν ήδη ένα κατάλληλο δικαστήριο εντός της δικής τους δομής, το οποίο θα ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με τον κανονισμό της ΕΕ, Inc», αφηνοντας να εννοηθεί ακόμα και ένας πιθανός "Ad hoc" μηχανισμός



Όπως υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σήμερα, για πάρα πολλούς επιχειρηματίες και καινοτόμες εταιρείες, η επέκτασή τους ακόμα και εντός της ΕΕ (από ένα κράτος - μέλος σε ένα άλλο), σημαίνει πλοήγηση σε ένα κατακερματισμένο εταιρικό νομικό τοπίο. Οι ευρωπαϊκές καινοτόμες εταιρείες αντιμετωπίζουν 27 εθνικά νομικά συστήματα και περισσότερες από 60 νομικές μορφές εταιρειών. Αυτή η πολυπλοκότητα μπορεί να καθυστερήσει την ίδρυση μιας εταιρείας για εβδομάδες ή και μήνες, επιβραδύνοντας την ανάπτυξη, αυξάνοντας το κόστος και αποθαρρύνοντας τις επενδυσεις. Παράλληλα σε μια μια προσπάθεια να αντλήσουν κεφάλαια, πολλές ευρωπαϊκές νεοσύστατες επιχειρήσεις αναγκάζονται είτε να εξαγοραστούν από αμερικανικές ή κινεζικές, είτε να αλλάζουν την έδρα τους, συνήθως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.



Σύμφωνα με αξιωματούχο της Κομισιόν, ο οποίος μίλησε υπό το καθεστώς ανωνυμίας προκειμένου να εξηγήσει λεπτομερέστερα τις εν λόγω πρωτοβουλίες “είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν επιδιώκουμε να αντικαταστήσουμε το εθνικό εταιρικό δίκαιο. Τα εθνικά καθεστώτα παραμένουν πλήρως σε ισχύ, αλλά το 28ο καθεστώς θα παρέχει ένα επιπλέον προαιρετικό σύνολο κανόνων για τις εταιρείες που επιθυμούν να λειτουργούν σε ολόκληρη την ένωση. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες στο παρελθόν για την έναρξη μιας νομικής μορφής εταιρείας σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίες δεν στέφθηκαν με επιτυχία για διάφορους λόγους”.



Σύμφωνα με τον ίδιο Ευρωπαίο αξιωματούχο «όσον αφορά στους λόγους για τους οποίους πιστεύουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να επιτύχει εκεί που οι προηγούμενες προσπάθειες δεν ήταν επιτυχείς, θα αναφέρω τρεις συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, την ψηφιοποίηση και τις νομικές εγγυήσεις που υπάρχουν τώρα. Σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, αυτό που κάνουμε σε αυτή την περίπτωση είναι να βασιστούμε στην υπάρχουσα ψηφιακή υποδομή της ΕΕ που υπάρχει και λειτουργεί με επιτυχία, όπως τα μητρώα επιχειρήσεων, το σύστημα διασύνδεσης και η πλήρως ηλεκτρονική σύσταση εταιρειών. Και το πιο σημαντικό, τώρα έχουμε επίσης πολύ σημαντικές νομικές προστασίες, όπως η οδηγία για τη διασυνοριακή κινητικότητα, καθώς και αυστηρότερους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την πραγματική κυριότητα. Δεύτερον, υπάρχει μια πολύ ισχυρή οικονομική επιταγή που στηρίζει αυτήν την πρόταση. Η Ευρώπη υστερεί στους ανταγωνιστές της, επομένως οι εταιρείες αντιμετωπίζουν υψηλότερο διοικητικό κόστος και συγκεντρώνουν λιγότερα επιχειρηματικά κεφάλαια από όσα οι ανταγωνιστές τους. Και ο τρίτος λόγος, για τον οποίο πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της πρότασης, είναι ότι υπάρχει αναγνώριση σε πολιτικό επίπεδο ότι ο κατακερματισμός σε 27 κράτη μέλη με πάνω από 60 ξεχωριστές νομικές μορφές εταιρειών περιορίζει την ικανότητά μας να υποστηρίξουμε τις εταιρείες να αναπτυχθούν και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Αυτό μας δίνει την πολιτική ορμή για να πετύχουμε».



Η πρόταση για το EU Inc. και το 28ο νομικό καθεστώς θα συζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, ήτοι τα δύο νομοθετικά όργανα της ΕΕ, ενώ η Κομισιόν θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξει τους συννομοθέτες σε αυτό το θέμα με τον σαφή στόχο της επίτευξης συμφωνίας έως το τέλος του 2026. Το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας θα βρίσκεται επίσης στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συνεδριάζει αύριο στις Βρυξέλλες.