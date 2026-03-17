Λάβα από το ηφαίστειο Πιτόν ντε λα Φουρνέζ φτάνει στον ωκεανό στη Ρεϊνιόν μετά από 19 χρόνια, δείτε βίντεο
Σπάνιο ηφαιστειακό φαινόμενο προσελκύει πλήθη κατοίκων και τουριστών

Η λάβα από το ηφαίστειο Πιτόν ντε λα Φουρνέζ έφτασε στον ωκεανό στο νησί Ρεϊνιόν της Γαλλίας, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 19 χρόνια, έπειτα από έκρηξη που ξεκίνησε πριν από έναν μήνα.

Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφουν την πυρωμένη λάβα να χύνεται στη θάλασσα, δημιουργώντας ένα σπάνιο φυσικό θέαμα που προσέλκυσε κατοίκους και τουρίστες από όλο το νησί.

Οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο δρόμων στην ευρύτερη περιοχή, καθώς μεγάλος αριθμός επισκεπτών κατευθυνόταν προς τα σημεία θέασης, ενώ ελικόπτερα επιτηρούσαν την εξέλιξη του φαινομένου από αέρος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ντόπιων, το θέαμα χαρακτηρίζεται «θεαματικό» και ως μια εμπειρία που «συμβαίνει μία φορά στη ζωή», με τη λάβα να εξαπλώνεται αρχικά σε δασικές εκτάσεις πριν καταλήξει στην ακτογραμμή.

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

