Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν χλευάζουν τον Τραμπ στα αγγλικά: Ο πόλεμος δεν κερδίζεται με tweets
Καλύτερα να μιλάτε για «επικό φόβο» αντί για «επική οργή», λέει εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Σε νέα φάση μπήκε και ο «πόλεμος» που διεξάγεται και στα social media ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να χλευάζουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με βίντεο που ανήρτησαν στα αγγλικά.

Στο βίντεο αυτό ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Ιμπραήμ Ζολφαγκάρι, ακούγεται να λέει ότι «το αποτέλεσμα του πολέμου δεν καθορίζεται από τα tweets αλλά στο πεδίο της μάχης»

«Εκεί είναι που εσείς και οι δυνάμεις σας δεν τολμούν να πλησιάσουν και το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να μιλάτε γι' αυτά στα tweets σας» συνεχίζει ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης.

Όπως λέει, τέλος, «είναι καλύτερο να ονοματίσετε τον πόλεμο "επικό φόβο" αντί για "επική οργή" (σ.σ. όπως είναι το όνομα που έχουν δώσει οι Αμερικανοί στην επιχείρηση κατά του Ιράν)».

