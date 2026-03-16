Είναι καλή περίοδος να δηλώσουμε νίκη και να αποχωρήσουμε, λέει στενός σύμβουλος του Τραμπ για το Ιράν - Δεν αποκλείει πυρηνική κλιμάκωση
Είναι καλή περίοδος να δηλώσουμε νίκη και να αποχωρήσουμε, λέει στενός σύμβουλος του Τραμπ για το Ιράν - Δεν αποκλείει πυρηνική κλιμάκωση
Η αποκλιμάκωση προϋποθέτει κάποια μορφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ή μια διαπραγματευμένη διευθέτηση με το Ιράν, εξήγησε σε δηλώσεις του ο Ντέιβιντ Σακς
Αποστάσεις από τη γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν, πήρε δημόσια ένας από τους στενότερους συμβούλους του, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση ενδέχεται να οδηγηθεί σε επικίνδυνη κλιμάκωση, ακόμα και με πιθανές πυρηνικές διαστάσεις.
Ο Ντέιβιντ Σακς, ο οποίος έχει αναλάβει στον Λευκό Οίκο τον ρόλο του υπευθύνου για θέματα τεχνητής νοημοσύνης και κρυπτονομισμάτων, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικού όπλου εναντίον του ιρανικού καθεστώτος.
Ο Σακς, στενός πολιτικός σύμμαχος του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, έκανε τις δηλώσεις του στο podcast «All-In», επισημαίνοντας ότι η στρατιωτική κλιμάκωση ενέχει σοβαρούς κινδύνους. «Το Ισραήλ θα μπορούσε να καταστραφεί σοβαρά», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Και τότε θα πρέπει να ανησυχεί κανείς για το ενδεχόμενο το Ισραήλ να κλιμακώσει περαιτέρω τον πόλεμο εξετάζοντας τη χρήση πυρηνικού όπλου».
Ο ίδιος κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να αναζητήσει έναν τρόπο απεμπλοκής από τη σύγκρουση με το Ιράν και να επιδιώξει τον ταχύτερο δυνατό τερματισμό των εχθροπραξιών. «Είναι μια καλή στιγμή για να δηλώσουμε νίκη και να αποχωρήσουμε», σημείωσε. «Συμφωνώ ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια διέξοδο».
Ο Σακς υποστήριξε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τις στρατιωτικές δυνατότητες του ιρανικού καθεστώτος. Παράλληλα τόνισε ότι η συνέχιση της κλιμάκωσης δεν οδηγεί σε θετική έκβαση. «Αν η κλιμάκωση δεν οδηγεί πουθενά θετικά, τότε πρέπει να σκεφτούμε πώς θα αποκλιμακώσουμε», δήλωσε. «Η αποκλιμάκωση, κατά τη γνώμη μου, προϋποθέτει κάποια μορφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ή μια διαπραγματευμένη διευθέτηση με το Ιράν».
Ο Σακς είναι μέχρι στιγμής το πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης Τραμπ που διαφοροποιείται δημόσια από τη στάση του προέδρου σχετικά με τον πόλεμο. Ο επιχειρηματίας της τεχνολογίας είχε επίσης στηρίξει οικονομικά την πολιτική καριέρα του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, δωρίζοντας περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια σε επιτροπή πολιτικής δράσης που υποστήριξε την εκστρατεία του για τη Γερουσία στο Οχάιο το 2022.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο Βανς είχε εκφράσει κατ’ ιδίαν επιφυλάξεις για τον πόλεμο με το Ιράν, προειδοποιώντας τον Τραμπ ότι, εφόσον ληφθεί απόφαση στρατιωτικής δράσης, θα πρέπει να κινηθεί «γρήγορα και αποφασιστικά».
Ο αντιπρόεδρος έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ενώ στο προσκήνιο έχουν βρεθεί κυρίως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.
Ο Ντέιβιντ Σακς, ο οποίος έχει αναλάβει στον Λευκό Οίκο τον ρόλο του υπευθύνου για θέματα τεχνητής νοημοσύνης και κρυπτονομισμάτων, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικού όπλου εναντίον του ιρανικού καθεστώτος.
Ο Σακς, στενός πολιτικός σύμμαχος του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, έκανε τις δηλώσεις του στο podcast «All-In», επισημαίνοντας ότι η στρατιωτική κλιμάκωση ενέχει σοβαρούς κινδύνους. «Το Ισραήλ θα μπορούσε να καταστραφεί σοβαρά», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Και τότε θα πρέπει να ανησυχεί κανείς για το ενδεχόμενο το Ισραήλ να κλιμακώσει περαιτέρω τον πόλεμο εξετάζοντας τη χρήση πυρηνικού όπλου».
Ο ίδιος κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να αναζητήσει έναν τρόπο απεμπλοκής από τη σύγκρουση με το Ιράν και να επιδιώξει τον ταχύτερο δυνατό τερματισμό των εχθροπραξιών. «Είναι μια καλή στιγμή για να δηλώσουμε νίκη και να αποχωρήσουμε», σημείωσε. «Συμφωνώ ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια διέξοδο».
Ο Σακς υποστήριξε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τις στρατιωτικές δυνατότητες του ιρανικού καθεστώτος. Παράλληλα τόνισε ότι η συνέχιση της κλιμάκωσης δεν οδηγεί σε θετική έκβαση. «Αν η κλιμάκωση δεν οδηγεί πουθενά θετικά, τότε πρέπει να σκεφτούμε πώς θα αποκλιμακώσουμε», δήλωσε. «Η αποκλιμάκωση, κατά τη γνώμη μου, προϋποθέτει κάποια μορφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ή μια διαπραγματευμένη διευθέτηση με το Ιράν».
Ο Σακς είναι μέχρι στιγμής το πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης Τραμπ που διαφοροποιείται δημόσια από τη στάση του προέδρου σχετικά με τον πόλεμο. Ο επιχειρηματίας της τεχνολογίας είχε επίσης στηρίξει οικονομικά την πολιτική καριέρα του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, δωρίζοντας περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια σε επιτροπή πολιτικής δράσης που υποστήριξε την εκστρατεία του για τη Γερουσία στο Οχάιο το 2022.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο Βανς είχε εκφράσει κατ’ ιδίαν επιφυλάξεις για τον πόλεμο με το Ιράν, προειδοποιώντας τον Τραμπ ότι, εφόσον ληφθεί απόφαση στρατιωτικής δράσης, θα πρέπει να κινηθεί «γρήγορα και αποφασιστικά».
Ο αντιπρόεδρος έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ενώ στο προσκήνιο έχουν βρεθεί κυρίως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.
