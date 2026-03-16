Νέες απεργίες στα τοπικά μέσα μαζικής μεταφοράς στη Γερμανία, μείωση ωραρίου ζητούν οι εργαζόμενοι
Τα λεωφορεία, τα τραμ και το μετρό αναμένεται να ακινητοποιηθούν σε αρκετές περιοχές
Σε νέα 24ωρη απεργία κάλεσε το συνδικάτο Ver.di τους εργαζόμενους στις τοπικές συγκοινωνίες επτά κρατιδίων στη Γερμανία για την Πέμπτη, καθώς παραμένει η διάσταση απόψεων με τους εργοδότες στο πλαίσιο των εν εξελίξει συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Τα λεωφορεία, τα τραμ και το μετρό αναμένεται να ακινητοποιηθούν στο Βρανδεμβούργο, στην Βαυαρία, στο Ζάαρλαντ, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και στο Αμβούργο, ενώ οι εργαζόμενοι στην Έσση και στη Βρέμη δεν έχουν λάβει ακόμη οριστική απόφαση για συμμετοχή στην κινητοποίηση.
Επιπλέον, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία θα πραγματοποιηθεί απεργία των τοπικών μέσων μαζικής μεταφοράς ήδη αύριο, Τρίτη. Σήμερα θα απεργήσουν διοικητικοί υπάλληλοι του κρατιδίου, καθώς και οι εργαζόμενοι στα δημοτικά μέσα μεταφορά της Σαξονίας.
Στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, η Ver.di διεκδικεί σημαντικά καλύτερες συνθήκες εργασίας - μεταξύ άλλων μειωμένες ώρες εργασίας ανά εβδομάδα και λιγότερες ώρες βάρδιας, μεγαλύτερα διαστήματα ανάπαυσης και υψηλότερα μπόνους για την εργασία τη νύχτα και τα Σαββατοκύριακα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα