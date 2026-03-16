Μικρές αποδράσεις, ήλιος, παρέα, και τραπέζια που διαρκούν όσο κρατάει η μέρα
Το πολεμικό ναυτικό της Ινδίας ξεκίνησε να συνοδεύει εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ
Στο πλαίσιο της Επιχείρησης Sankalp, η ινδική Ναυτική Δύναμη συνοδεύει δύο πλοία μεταφοράς υγραερίου, εντείνοντας την παρουσία της σε μια από τις πιο ευαίσθητες θαλάσσιες διαδρομές στον κόσμο
Η Ινδία έγινε η πρώτη χώρα που αποφάσισε να στείλει συνοδεία πολεμικών πλοίων για τα εμπορικά πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ, σημαντικής αρτηρίας για το 40% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας. Η απόφαση έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στην περιοχή, μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ.
Στις 14 Μαρτίου, τα ινδικά πολεμικά πλοία Shivalik και Nanda Devi ανέλαβαν την Επιχείρηση Sankalp, συνοδεύοντας δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγραερίου, ενώ παράλληλα η Ναυτική Δύναμη του Πακιστάν ξεκίνησε την Επιχείρηση Muhafiz ul Bahr για την προστασία των δικών της πλοίων.
Η στρατηγική κίνηση της Ινδίας έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην περιοχή, μετά την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης Ιράν–ΗΠΑ–Ισραήλ.
Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την Ινδία, η οποία εισάγει περίπου το 40% του αργού πετρελαίου της από την περιοχή. Παρά τις δηλώσεις ινδικών πηγών ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την ασφαλή διέλευση ινδικών πλοίων, ιρανική πηγή εκτός χώρας διέψευσε οποιαδήποτε συμφωνία, αφήνοντας το ζήτημα σε εκκρεμότητα.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Σ. Τζαϊσάνκαρ, είχε τρεις πρόσφατες συνομιλίες με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, με κύρια θέματα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη σταθερότητα του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι ιρανικές αρχές φέρονται να διαφοροποιούν τη μεταχείριση ανάλογα με τη φιλική ή εχθρική στάση των χωρών, ωστόσο οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς.
Παρά την αβεβαιότητα, τα δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να διέρχονται τα Στενά. Στις 12 Μαρτίου, το Suezmax tanker Shenlong, με σημαία Λιβερίας και φορτίο σαουδαραβικού αργού, έφτασε στο Μουμπάι, αποτελώντας το πρώτο πλοίο που έφτασε στην Ινδία μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων στα τέλη Φεβρουαρίου. Το φορτίο προοριζόταν για τη κρατική Bharat Petroleum Corporation Limited.
Η συνοδεία των ινδικών πολεμικών πλοίων σηματοδοτεί μια νέα φάση στρατηγικής για την Ινδία, αναδεικνύοντας τη σημασία της προστασίας κρίσιμων εμπορικών διαδρομών σε μια περιοχή με υψηλό γεωπολιτικό κίνδυνο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα