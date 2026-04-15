Στο νέο Marie Claire Μαΐου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Ένα τεύχος αφιερωμένο στη σύγχρονη γονεϊκότητα
Στο εξώφυλλο, η ηθοποιός Νεφέλη Κουρή φωτογραφίζεται από τον Γιώργο Καπλανίδη μαζί με την κόρη τους, Ηδύλη. Έντονα χρώματα, έντονα συναισθήματα και χιούμορ, σε ένα τεύχος που συναντά διαφορετικές οικογένειες και γιορτάζει την αγάπη.
Η Φωτεινή Παντζιά, μαμά δύο υιοθετημένων παιδιών, μάς θυμίζει πως η διαφορετικότητα ομορφαίνει την κοινωνία μας.
Άρια, Έλια και Δημήτρης Παπανικολάου: μια οικογένεια που δείχνει το δρόμο προς την αληθινή κοινωνική ισότητα και την καλύτερη κατανόηση του αυτισμού στη χώρα μας.
Γρηγόρης Ελευθερίου: Ο αυτοσαρκαστικός «μπαμπάκας» του Instagram είναι ένας γονιός από αυτούς που θέλουμε να βλέπουμε συχνότερα γύρω μας.
Ήρθε το τέλος της γονεϊκής αυθεντίας; Με αφορμή το ερώτημα που έχει απασχολήσει πολλές γενιές φτιάχνουμε ένα χάρτη για τους μπερδεμένους γονείς του σήμερα.
Στο γραφείο μετά το μωρό: οι πολλαπλές προκλήσεις της επιστροφής στη δουλειά μετά την άδεια λοχείας όπως τις βιώνει μια εργαζόμενη νέα μητέρα του Marie Claire.
Η διπλή βάρδια των γυναικών: Μία (συχνά κακο)πληρωμένη στη δουλειά και μία απλήρωτη στο σπίτι.
Η μόδα τον Μάιο μας γεμίζει χαρά.
Η συλλογή Chanel Spring-Summer 2026 του Mατιέ Μπλαζί, αυτή
που ονειρεύεται να αποκτήσει κάθε fashion girl, είναι εδώ και εμείς σας παρουσιάζουμε τα πιο περιζήτητα κομμάτια της σε μια αποκλειστική φωτογράφιση.
Stripes season Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο ποντάρουμε σε ρούχα με ρίγες
Oversized τσάντες, σατέν λεπτομέρειες και αξεσουάρ που δημιουργούν μοναδικά outfit.
Ανατρεπτικά φλοράλ, όχι μόνο για ρομαντικές ψυχές.
Ο Διάβολος επιστρέφει κι εμείς απολαμβάνουμε το στυλ του sequel μιας ταινίας- ερωτικής εξομολόγησης στα περιοδικά μόδας.
Κέλι Κλάιν: Η αληθινή δημιουργός της αισθητικής των 90s που αναδεικνύεται με αφορμή τη σειρά Love Story.
Στη σφαίρα της ομορφιάς
Φροντίζουμε να αποκτήσουμε λεία, λαμπερή και ενυδατωμένη επιδερμίδα με τις πιο ανάλαφρες και αποτελεσματικές αντηλιακές συνθέσεις για το πρόσωπο…
και ποντάρουμε στα ζουμερά χείλη.
Ανοιξιάτικο living
Η φύση συναντά τη φαντασία στην ολάνθιστη κατοικία Plantasia στην Αυστραλία. Χρώματα, χαρούμενα μοτίβα κι ένα σπίτι φτιαγμένο για περιπέτειες.
