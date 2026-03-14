Το Ιράν θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση κατά των ενεργειακών του εγκαταστάσεων, λέει ο Αραγτσί
«Το Ιράν θα επιτεθεί σε εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στη Μέση Ανατολή, εάν η ενεργειακή του υποδομή αποτελέσει στόχο», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.
«Εάν οι ιρανικές εγκαταστάσεις αποτελέσουν στόχο, οι δυνάμεις μας θα στοχεύσουν εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή ή εταιρειών, στις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέχουν μετοχές», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων YCJ.
Επιπλέον, ο Αραγτσί δήλωσε ότι, ενώ «τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά», το Ιράν δεν θα επιτρέψει τη διέλευση «των πετρελαιοφόρων και των πλοίων των εχθρών και των συμμάχων τους».
Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου διέρχεται από τη στρατηγική θαλάσσια οδό που συνδέει τον Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό.
Η χώρα θα «ενεργήσει με προσοχή, ώστε να μην στοχευθούν πυκνοκατοικημένες περιοχές» σε αντίποινα χτυπήματα, πρόσθεσε.
Iran's minister of foreign affairs, Abbas Araghchi, said they will respond to any attack on its energy facilities and would target facilities of American companies in the Gulf. https://t.co/YiAubXYgXZ— CBS News (@CBSNews) March 14, 2026
