Το Ιράν θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση κατά των ενεργειακών του εγκαταστάσεων, λέει ο Αραγτσί
ΚΟΣΜΟΣ
6 ΣΧΟΛΙΑ
«Το Ιράν θα επιτεθεί σε εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στη Μέση Ανατολή, εάν η ενεργειακή του υποδομή αποτελέσει στόχο», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

«Εάν οι ιρανικές εγκαταστάσεις αποτελέσουν στόχο, οι δυνάμεις μας θα στοχεύσουν εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή ή εταιρειών, στις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέχουν μετοχές», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων YCJ.

Η χώρα θα «ενεργήσει με προσοχή, ώστε να μην στοχευθούν πυκνοκατοικημένες περιοχές» σε αντίποινα χτυπήματα, πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο Αραγτσί δήλωσε ότι, ενώ «τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά», το Ιράν δεν θα επιτρέψει τη διέλευση «των πετρελαιοφόρων και των πλοίων των εχθρών και των συμμάχων τους».

Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου διέρχεται από τη στρατηγική θαλάσσια οδό που συνδέει τον Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

