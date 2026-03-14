Ελέγχεις το Χαργκ, «τελειώνεις» το Ιράν: «Χειρουργικό» το χτύπημα των ΗΠΑ στο νησί, γιατί δεν στόχευσαν το πετρέλαιο, το σενάριο απόβασης πεζοναυτών
Εάν οι ΗΠΑ είχαν χτυπήσει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο νησί, οι τιμές του «μαύρου χρυσού» θα εκτοξεύονταν έτι περαιτέρω, προκαλώντας παγκόσμια αναταραχή
Παρά την επιτυχία των πληγμάτων στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της νήσου Χαργκ, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να μην χτυπήσει τις κρίσιμες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εξηγώντας πως η απόφαση αυτή βασίζεται σε στρατηγικούς και οικονομικούς λόγους.
Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής κατάληψης του νησιού, αν η κατάσταση κλιμακωθεί περαιτέρω -ήτοι, αν η Τεχεράνη επιχειρήσει να πλήξει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Ιράν αποτελεί «οικονομική υπερδύναμη» στην περιοχή, και για το λόγο αυτό το πλήγμα στις πετρελαϊκές υποδομές θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη καταστροφή για την ιρανική οικονομία. Το Χαργκ είναι το μεγαλύτερο εξαγωγικό τερματικό πετρελαίου του Ιράν και ο βασικός οικονομικός πόρος της χώρας, καθώς το 90% των εξαγωγών πετρελαίου περνούν από το νησί.
Σύμφωνα με αναλυτές που επικαλούνται το αμερικανικό δίκτυο ABC, αλλά και το BBC, ο Τραμπ, προφανώς, ήθελε να αποφύγει μια πλήρη καταστροφή της ιρανικής οικονομίας, γνωρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα είχε επιπτώσεις όχι μόνο για το Ιράν, αλλά και για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου. Ένα πλήγμα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Χαργκ θα εκτόξευε τις τιμές του πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο και θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω αναταραχές στην περιοχή, ειδικά στον Κόλπο του Ορμούζ, μία από τις πιο σημαντικές ναυτιλιακές διαδρομές για το πετρέλαιο.
Ο Τραμπ δικαιολόγησε την απόφασή του αυτή ως μια «πράξη ευπρέπειας», καθώς δεν ήθελε να «σβήσει» μια τόσο κρίσιμη πηγή εσόδων για τον ιρανικό λαό. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα αναθεωρήσει την απόφαση, αν το Ιράν ή οποιαδήποτε άλλη χώρα παραβιάσει το δικαίωμα ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη παρατηρήσει σημαντική αναστάτωση στην περιοχή, με πάνω από 1.000 πλοία να έχουν καθυστερήσει λόγω των επιθέσεων του Ιράν στις ναυτιλιακές διαδρομές του Κόλπου.
Η στρατηγική του Τραμπ να μην πλήξει το πετρέλαιο του Χαργκ έρχεται σε αντίθεση με τις στρατιωτικές πιέσεις που ασκούνται από άλλες πλευρές του αμερικανικού στρατού. Σύμφωνα με αναλυτές, η αποφυγή πλήγματος στις πετρελαϊκές υποδομές ήταν μια πράξη... χειρουργική, για να μην προκαλέσει μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.
Εντούτοις, το ενδεχόμενο στρατιωτικής κατάληψης του νησιού Χαργκ παραμένει ζωντανό, καθώς η στρατηγική σημασία του συνεχώς ενισχύεται.
Αναφορές δείχνουν ότι τουλάχιστον 2.500 πεζοναύτες και ένα αμφίβιο πολεμικό πλοίο μεταφέρονται στην περιοχή, ενισχύοντας τις φήμες ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιχειρήσουν στρατιωτική κατάληψη του νησιού για να διασφαλίσουν τον έλεγχο της πετρελαϊκής υποδομής του Ιράν. Η κατάληψη του Χαργκ από τις ΗΠΑ θα είχε σοβαρές γεωπολιτικές συνέπειες, καθώς θα έκοβε την οικονομική ροή του Ιράν, πλήττοντας τις δυνατότητες των Φρουρών της Επανάστασης να χρηματοδοτούν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις.
Ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να πυροδοτήσει αντιδράσεις από το Ιράν και άλλες δυνάμεις στην περιοχή και πως ενδέχεται να οδηγήσει σε περισσότερες επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών, προκαλώντας αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου και επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.
BREAKING: Trump releases footage of US bombing on Iran’s Kharg Island, which handles 90% of the nation’s oil exports pic.twitter.com/i6liQnoNAG— Rapid Report (@RapidReport2025) March 14, 2026
💢 Earlier: Trump said the U.S. carried out a massive bombing raid on Iran’s Kharg Island, claiming all military targets were “obliterated.”— Drop Site (@DropSiteNews) March 14, 2026
Kharg Island in the northern Persian Gulf, about 25 km off Iran’s coast, is the most important oil export hub in Iran. Roughly 85–90% of… pic.twitter.com/dLvcRAyiLl
