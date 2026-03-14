Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από ρωσική αεροπορική επίθεση στην περιοχή του Κιέβου
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από ρωσική αεροπορική επίθεση στην περιοχή του Κιέβου
Η επίθεση είχε στόχο κτίρια κατοικιών και εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, αλλά και σημαντικές υποδομές σε τέσσερις συνοικίες της πόλης
Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 15 τραυματίες από μία ρωσική αεροπορική επίθεση που έγινε στη διάρκεια της νύχτας έξω από το Κίεβο, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις αξιωματούχων.
Η επίθεση είχε στόχο κτίρια κατοικιών και εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, αλλά και σημαντικές υποδομές σε τέσσερις συνοικίες του Κιέβου, δήλωσε ο Μίκολα Κάλασνικ που ηγείται της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.
Οι αναφορές για καταστροφές εξακολουθούν να φτάνουν, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται, δήλωσε ο ίδιος.
Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά ουκρανικών πόλεων που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση πίσω από τη γραμμή του μετώπου των συγκρούσεων στον τετράχρονο πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ στους στόχους που πλήττονται περιλαμβάνονται ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά κι άλλες κρίσιμες υποδομές.
Η επίθεση είχε στόχο κτίρια κατοικιών και εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, αλλά και σημαντικές υποδομές σε τέσσερις συνοικίες του Κιέβου, δήλωσε ο Μίκολα Κάλασνικ που ηγείται της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.
Οι αναφορές για καταστροφές εξακολουθούν να φτάνουν, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται, δήλωσε ο ίδιος.
Efforts to deal with the aftermath of the massive Russian attack are currently underway in the Kyiv, Sumy, Kharkiv, Dnipro, and Mykolaiv regions. All necessary services are involved. The main target for the Russians was the energy infrastructure of the Kyiv region, but… pic.twitter.com/ddqRUmQFkt— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 14, 2026
Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά ουκρανικών πόλεων που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση πίσω από τη γραμμή του μετώπου των συγκρούσεων στον τετράχρονο πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ στους στόχους που πλήττονται περιλαμβάνονται ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά κι άλλες κρίσιμες υποδομές.
⚡️Ukraine’s State Emergency Service showed the aftermath of Russia’s massive combined attack on the Kyiv region.— AnatolijUkraine (@AnatoliUkraine) March 14, 2026
The enemy struck four districts, killing 3 people and injuring 4 others.
Brovary — hits on warehouse and industrial facilities, a dormitory damaged. In the village… pic.twitter.com/gftvSXT7h0
