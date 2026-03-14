Δύο νεκροί από ρωσική επίθεση κοντά στο Κίεβο
Πλήγματα σε περιοχές γύρω από το Kyiv προκάλεσαν απώλειες και τραυματισμούς, σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση
Τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε ρωσική «μαζική επίθεση» με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον της περιφέρειας του Κιέβου, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.
«Δυστυχώς, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν» και «άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν» στην περιοχή Μπροβάρι, ενώ άλλος ένας «τραυματίστηκε» στην περιοχή Βουίσχοροντ, ανέφερε ο Μικόλα Καλάσνικ μέσω Telegram.
❗️Deux personnes ont été tuées à Brovary à la suite d'une attaque russe, a déclaré le maire de la ville, Igor Sapozhko.— jota (@jotagpys) March 14, 2026
Quatre autres personnes ont été blessées.😢 pic.twitter.com/GJ2ysPKvhs
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
