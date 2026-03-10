Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζο για 30 εκατομμύρια ευρώ
Από τα περίπου 65 γνωστά σωζόμενα έργα του Καραβάτζιο παγκοσμίως μόνο τρία είναι πορτρέτα
Το ιταλικό κράτος προχώρησε στην αγορά ενός πίνακα του Καραβάτζο, καταβάλλοντας περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ, ένα από τα υψηλότερα ποσά που έχει πληρώσει ποτέ για έργο τέχνης.
Το έργο απεικονίζει τον Μονσινιόρ Μαφέο Μπαρμπερίνι, ο οποίος αργότερα εξελέγη Πάπας Ουρβανός Η΄, και χαρακτηρίζεται από τις αρχές της Ιταλίας ως ιδιαίτερα σημαντικό για την ιστορία της τέχνης. Σύμφωνα με τον υπουργό Πολιτισμού της χώρας, η απόκτησή του εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ώστε σημαντικά έργα να παραμένουν προσβάσιμα στο κοινό και να μην καταλήγουν σε ιδιωτικές συλλογές.
Ο πίνακας φυλασσόταν για χρόνια σε ιδιωτική συλλογή στη Φλωρεντία και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό στη Ρώμη το 2024. Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα πορτρέτα του διάσημου ζωγράφου, καθώς από τα περίπου 65 γνωστά σωζόμενα έργα του Καραβάτζο παγκοσμίως μόνο τρία είναι πορτρέτα.
Μόνιμη έκθεση στο Palazzo Barberini Το έργο μεταφέρθηκε πλέον στη μόνιμη συλλογή του Palazzo Barberini στη Ρώμη, το ιστορικό παλάτι της οικογένειας του προσώπου που απεικονίζεται στον πίνακα. Εκεί είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά δημόσια και πλέον θα εκτίθεται δίπλα σε άλλα έργα του ίδιου καλλιτέχνη.
Ο πίνακας δημιουργήθηκε γύρω στο 1598 και παρουσιάζει τον Μπαρμπερίνι ως γενειοφόρο κληρικό. Στην απεικόνιση φαίνεται να τεντώνει το δεξί του χέρι σαν να δίνει οδηγίες, ενώ στο αριστερό κρατά ένα έγγραφο.
Ο Μπαρμπερίνι εξελέγη Πάπας το 1623 και παρέμεινε στον παπικό θρόνο έως τον θάνατό του το 1644. Κατά τη διάρκεια της ζωής του υπήρξε γνωστός και ως σημαντικός προστάτης των τεχνών.
Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Alessandro Giuli, υπογράμμισε ότι η αγορά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής ενίσχυσης της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Όπως δήλωσε: «Η απόκτηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα για την ενίσχυση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Στόχος είναι σημαντικά αριστουργήματα της ιστορίας της τέχνης να παραμείνουν προσβάσιμα σε ερευνητές και στο κοινό, αντί να καταλήξουν σε ιδιωτικές συλλογές».
Ο ίδιος ευχαρίστησε επίσης τα ιδρύματα και τους ειδικούς που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Ο Καραβάτζο, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Michelangelo Merisi, πέθανε το 1610 σε ηλικία μόλις 38 ετών. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους της εποχής του και έγινε γνωστός για την τεχνική chiaroscuro, δηλαδή τη δραματική αντίθεση φωτός και σκιάς που δίνει έντονο ρεαλισμό και ψυχολογικό βάθος στις μορφές του.
Σχέδιο ενίσχυσης της πολιτιστικής κληρονομιάς
