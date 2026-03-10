Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζο για 30 εκατομμύρια ευρώ

Το ιταλικό κράτος προχώρησε στην αγορά ενός πίνακα του, καταβάλλοντας περίπουένα από τα υψηλότερα ποσά που έχει πληρώσει ποτέ για έργο τέχνης.Το έργο απεικονίζει τον, ο οποίος αργότερα εξελέγη Πάπας Ουρβανός Η΄, και χαρακτηρίζεται από τις αρχές της Ιταλίας ως ιδιαίτερα σημαντικό για την ιστορία της τέχνης. Σύμφωνα με τον υπουργό Πολιτισμού της χώρας, η απόκτησή του εντάσσεται σε μιαΟ πίνακας φυλασσόταν για χρόνια σεκαι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό στη Ρώμη το 2024. Πρόκειται για ένα από τα, καθώς από τα





Το έργο μεταφέρθηκε πλέον στη μόνιμη συλλογή τουστη Ρώμη, το ιστορικό παλάτι της οικογένειας του προσώπου που απεικονίζεται στον πίνακα. Εκεί είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά δημόσια και πλέον θα εκτίθεται δίπλα σε άλλα έργα του ίδιου καλλιτέχνη.Ο πίνακας δημιουργήθηκε γύρω στο 1598 και παρουσιάζει τον Μπαρμπερίνι ως γενειοφόρο κληρικό. Στην απεικόνιση φαίνεται να τεντώνει το δεξί του χέρι σαν να δίνει οδηγίες, ενώ στο αριστερό κρατά ένα έγγραφο.Ο Μπαρμπερίνι εξελέγη Πάπας το 1623 και παρέμεινε στον παπικό θρόνο έως τον θάνατό του το 1644. Κατά τη διάρκεια της ζωής του υπήρξε γνωστός και ως σημαντικός προστάτης των τεχνών.



Σχέδιο ενίσχυσης της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Alessandro Giuli, υπογράμμισε ότι η αγορά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής ενίσχυσης της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.Όπως δήλωσε: «Η απόκτηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα για την ενίσχυση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Στόχος είναι σημαντικά αριστουργήματα της ιστορίας της τέχνης να παραμείνουν προσβάσιμα σε ερευνητές και στο κοινό, αντί να καταλήξουν σε ιδιωτικές συλλογές».Ο ίδιος ευχαρίστησε επίσης τα ιδρύματα και τους ειδικούς που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της συμφωνίας., πέθανε το 1610 σε ηλικία μόλις 38 ετών. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους της εποχής του και έγινε γνωστός για την τεχνική chiaroscuro, δηλαδή τη δραματική αντίθεση φωτός και σκιάς που δίνει έντονο ρεαλισμό και ψυχολογικό βάθος στις μορφές του.