Άγριος ξυλοδαρμός νεαρού έξω από σταθμό τρένου στο Βέλγιο: Τον άφησαν αναίσθητο επειδή υπερασπίστηκε μια κοπέλα
ΚΟΣΜΟΣ
Ξυλοδαρμός Βέλγιο κοπέλα

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην πόλη Βιλβόρντ - Μια σύλληψη για την άγρια επίθεση

79 ΣΧΟΛΙΑ
Σοκ προκαλεί το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έχει καταγράψει τον άγριο ξυλοδαρμό ενός νεαρού έξω από σταθμό τρένου στο Βέλγιο όταν προσπάθησε να υπερασπιστεί μια κοπέλα που δεχόταν παρενόχληση από μια ομάδα ατόμων.

Στο βίντεο από την πόλη Βιλβόρντ φαίνεται το θύμα της επίθεσης να μιλάει με μια ομάδα νεαρών που νωρίτερα είχαν παρενοχλήσει μια κοπέλα.

Ξαφνικά ένας από τους νεαρούς γρονθοκοπεί στο πρόσωπο το θύμα της επίθεσης που προσπαθεί να αντιδράσει πριν ένα από τα άτομα να τον σηκώσει στον αέρα και να τον πετάξει με δύναμη στο πεζοδρόμιο. Αν και μετά το χτύπημα αυτό το θύμα της επίθεσης φάνηκε ανήμπορο να αντιδράσει, η ομάδα των νεαρών συνέχισε να το χτυπάει.



Μετά την επίθεση ο νεαρός που δέχθηκε τα χτυπήματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας του - ευτυχώς - να μην κρίνεται απειλητική για τη ζωή του.

Παράλληλα, χθες, Δευτέρα, η εισαγγελία των Βρυξελλών ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός ατόμου για συμμετοχή στον άγριο ξυλοδαρμό.
