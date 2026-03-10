Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Τραυματίες εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε Χάρκοβο και Ντνίπρο
Τραυματίες εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε Χάρκοβο και Ντνίπρο
Εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και στις δύο ουκρανικές περιοχές
Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε χθες Δευτέρα μια πολυκατοικία στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους και προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιχόρ Τέρεχοφ. Μεταξύ των τραυματιών είναι κι ένα μικρό παιδί, διευκρίνισε.
Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι εισβολείς εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον του Χαρκόβου, που απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα.
Νοτιότερα, στην πόλη Ντνίπρο, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων, όπως ενημέρωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ντνιπροπετρόφσκ. Ο Ολεξάντρ Χαντζά κοινοποίησε φωτογραφίες που δείχνουν καταστροφές σε κτίρια και ερείπια στους δρόμους.
The consequences of the fall of a russian attack UAV in the Industrial'nyi district of Kharkiv🇺🇦! Eight people were injured!#Ukraine️ #Kharkiv #NATO #USA #Russia #WarinUkraine #UkraineWillWin pic.twitter.com/BMaiCOJd3N— Oleksandr Holovko (@realoleksandrh1) March 9, 2026
Dnipro UPD— Tim White (@TWMCLtd) March 10, 2026
Ten people have now been treated after Russia's attack on Dnipro city.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/W7UjEv34xw
#Dnipro hit overnight: 8 high-rises damaged and hundreds of windows shattered (photos)https://t.co/9cGPtEfXUF pic.twitter.com/zAjYOBr6Wq— RBC-Ukraine (@NewsUkraineRBC) March 10, 2026
