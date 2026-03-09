Έρευνες για τον εντοπισμό του υπόπτου μετά την έκρηξη σε είσοδο της αμερικανικής πρεσβείας στο Όσλο

Από την έκρηξη δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί - Η νορβηγική αστυνομία ανέφερε ότι το συμβάν αυτό μπορεί να συνδέεται με την κρίση στη Μέση Ανατολή