Γάλλος ΥΠΕΞ: «Το Ιράν οφείλει να συναινέσει σε μεγάλες παραχωρήσεις και μια ριζική αλλαγή στάσης»
Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό κάλεσε Ισραήλ και Χεζμπολάχ να σταματήσουν τα αμοιβαία πλήγματα

Οι αρχές του Ιράν οφείλουν «να συναινέσουν σε μεγάλες παραχωρήσεις και σε ριζική αλλαγή στάσης», τόνισε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών την επομένη της ανακοίνωσης της επιλογής νέου ανώτατου ηγέτη στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Το καθεστώς οφείλει να συναινέσει σε μεγάλες παραχωρήσεις και μια ριζική αλλαγή στάσης, να τερματίσει τις ενέργειές του επικίνδυνης αποσταθεροποίησης για την περιοχή και για εμάς τους ίδιους, και να παραδώσει στους Ιρανούς τα κλειδιά για το μέλλον τους», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στον France Inter.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, 56χρονος ιερωμένος που θεωρείται ότι πρόσκειται στους ιρανικούς συντηρητικούς κύκλους κυρίως λόγω των δεσμών του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επελέγη χθες, Κυριακή, για τη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν από τη Συνέλευση Ειδικών, η οποία απαρτίζεται από 88 σιίτες ιερωμένους.

Αυτός διαδέχεται στη θέση αυτή τον πατέρα του, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό κάλεσε εξάλλου το Ισραήλ και το λιβανικό σιιτικό φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ να σταματήσουν τα αμοιβαία πλήγματά τους μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Ερωτηθείς για την πιθανότητα οι ισραηλινές επιχειρήσεις να ενδέχεται να είναι δυσανάλογες στον νότιο Λίβανο, ο Γάλλος υπουργός αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα αυτό.

«Όσον αφορά τις επιχειρήσεις του Ισραήλ (στον Λίβανο), που απαντούν σε αναιτιολόγητα και αδικαιολόγητα πλήγματα της Χεζμπολάχ, προκαλούν μαζικές μετακινήσεις πληθυσμού, δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες και σύντομα χιλιάδες τραυματίες», σημείωσε.

«Οι δύο πλευρές οφείλουν να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή στην εκεχειρία που εξασφαλίσαμε, που η Γαλλία εξασφάλισε τον Νοέμβριο του 2024», πρόσθεσε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
