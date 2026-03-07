Οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή
Οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή
Το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush αναμένεται να αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, καθώς ένα ακόμη αεροπλανοφόρο ετοιμάζεται σύμφωνα με πληροφορίες να αναπτυχθεί στην περιοχή, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης με το Ιράν.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Fox News, το αεροπλανοφόρο «USS George H.W. Bush» ολοκλήρωσε την Πέμπτη τις τελευταίες προετοιμασίες πριν από την αποστολή του.
Όπως ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, το πλοίο, μαζί με τα πολεμικά σκάφη συνοδείας και την αεροπορική του πτέρυγα, ολοκλήρωσε τη σύνθετη άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας που απαιτείται για την πιστοποίηση των ομάδων κρούσης αεροπλανοφόρων πριν αναλάβουν επιχειρησιακές αποστολές.
Σύμφωνα με το U.S. Naval Institute, η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε μια ομάδα κρούσης να θεωρείται πλήρως έτοιμη για ανάπτυξη.
Το USS George H.W. Bush αναμένεται να αναπτυχθεί σύντομα και να κατευθυνθεί προς την ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.
Παράλληλα, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln παραμένει στην Αραβική Θάλασσα, όπου συμμετέχει σε επιχειρήσεις που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν.
Εφόσον πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη του «USS George H.W. Bush», τρεις αμερικανικές ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων θα βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση από το Ιράν, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξανόμενη ένταση και τη στρατιωτική κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Fox News, το αεροπλανοφόρο «USS George H.W. Bush» ολοκλήρωσε την Πέμπτη τις τελευταίες προετοιμασίες πριν από την αποστολή του.
Όπως ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, το πλοίο, μαζί με τα πολεμικά σκάφη συνοδείας και την αεροπορική του πτέρυγα, ολοκλήρωσε τη σύνθετη άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας που απαιτείται για την πιστοποίηση των ομάδων κρούσης αεροπλανοφόρων πριν αναλάβουν επιχειρησιακές αποστολές.
Σύμφωνα με το U.S. Naval Institute, η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε μια ομάδα κρούσης να θεωρείται πλήρως έτοιμη για ανάπτυξη.
Το USS George H.W. Bush αναμένεται να αναπτυχθεί σύντομα και να κατευθυνθεί προς την ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.
Τα άλλα δύο αεροπλανοφόρα των ΗΠΑΤην ίδια στιγμή, το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο, είχε αναπτυχθεί πρόσφατα στην ίδια γεωγραφική ζώνη. Φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο αμερικανικός στρατός δείχνουν το πλοίο να διέρχεται από τη διώρυγα του Σουέζ, πριν συνεχίσει την πορεία του προς την Ερυθρά Θάλασσα.
Παράλληλα, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln παραμένει στην Αραβική Θάλασσα, όπου συμμετέχει σε επιχειρήσεις που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν.
Εφόσον πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη του «USS George H.W. Bush», τρεις αμερικανικές ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων θα βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση από το Ιράν, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξανόμενη ένταση και τη στρατιωτική κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα