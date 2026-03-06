Τραμπ: Περιμένουμε αντίποινα από το Ιράν ακόμη και εντός των ΗΠΑ, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι
«Όπως είπα, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν. Όταν πηγαίνεις σε πόλεμο, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολίτες για πιθανές ενέργειες αντιποίνων από το Ιράν απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων ακόμη και σε αμερικανικό έδαφος.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν οι πολίτες των ΗΠΑ θα πρέπει να αναμένουν κάποια «απάντηση» από την Τεχεράνη, ακόμη και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε χαρακτηριστικά: «Υποθέτω ναι».

Όπως σημείωσε, η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. «Νομίζω ότι ανησυχούν για αυτό όλη την ώρα. Το σκεφτόμαστε συνεχώς και έχουμε προετοιμαστεί. Αλλά ναι, περιμένουμε κάποια πράγματα», είπε, προσθέτοντας ότι σε συνθήκες πολέμου υπάρχουν πάντα απώλειες. «Όπως είπα, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν. Όταν πηγαίνεις σε πόλεμο, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν», ανέφερε.

Το περιοδικό Time, που δημοσίευσε τη συνέντευξη του Αμερικανού προέδρου, τη συνόδευσε με φωτογραφία που απεικονίζει τα χαρακτηριστικά κόκκινα καπέλα με το σύνθημα «Make Iran Great Again».

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά του Ιράν, οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.300, στην πλειονότητά τους άμαχοι.

Η διεθνής κοινότητα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή υπό τον φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να στοχοποιηθούν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν τηρήσουν σιωπή στον πόλεμο.

Μέχρι στιγμής, η Τεχεράνη έχει απαντήσει στις επιθέσεις εξαπολύοντας εκατοντάδες πυραύλους και χιλιάδες drones εναντίον του Ισραήλ και χωρών του Κόλπου, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι η σύγκρουση μπορεί να εξελιχθεί σε πόλεμο μεγάλης διάρκειας, την ώρα που η ιρανική ηγεσία δηλώνει αποφασισμένη να αντέξει και να επικρατήσει στη σύγκρουση.
