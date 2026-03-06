Τραμπ: Περιμένουμε αντίποινα από το Ιράν ακόμη και εντός των ΗΠΑ, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι

«Όπως είπα, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν. Όταν πηγαίνεις σε πόλεμο, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ