Το Ισραήλ εξουδετέρωσε αξιωματούχο των Φρουρών της Επανάστασης που ήταν πίσω από απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Την είδηση μετέφερε το ισραηλινό Channel 12 ενώ την επιβεβαίωσε λίγο αργότερα και ο Πιτ Χέγκσεθ

Το Ισραήλ εξόντωσε τον Ραχμάν Μακεντόμ, επικεφαλής της μονάδας ειδικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος ήταν πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ισραηλινό Channel 12.



Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε με αυτή την εξέλιξη τις τελευταίες ώρες.



Την πληροφορία επιβεβαίωσε και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, λέγοντας σε ενημέρωση των δημοσιογράφων: «Ο ηγέτης της μονάδας που προσπάθησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο Τραμπ έχει εντοπιστεί και σκοτωθεί. Το Ιράν προσπάθησε να σκοτώσει τον πρόεδρο Τραμπ. Και ο πρόεδρος Τραμπ είχε την τελευταία λέξη».



Δεν κατονόμασε το άτομο, αλλά είπε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη.



Το Ιράν αρνήθηκε τον Ιανουάριο του 2025 ότι είχε σχεδιάσει να σκοτώσει τον Τραμπ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της αμερικανικής κυβέρνησης.



Τον Νοέμβριο του 2024, το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε έναν Ιρανό σε σχέση με ένα φερόμενο σχέδιο που είχε διατάξει η ελίτ μονάδα του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν για τη δολοφονία του Τραμπ.