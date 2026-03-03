Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Ποσό ρεκόρ για ασημένιο μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα, ξεπέρασε τα $180.000
Ποσό ρεκόρ για ασημένιο μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα, ξεπέρασε τα $180.000
Σε δημοπρασία που έγινε την περασμένη Κυριακή το μετάλλιο πωλήθηκε για πάνω από 180.000 δολάρια, 4 φορές πάνω από την αναμενόμενη τιμή
Ένα ιστορικό ασημένιο μετάλλιο από τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα το 1896, πουλήθηκε για σχεδόν τέσσερις φορές την εκτιμώμενη τιμή του, καταρρίπτοντας ρεκόρ σε δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή.
Σύμφωνα με το Reuters, το ασημένιο μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά αντικείμενα της Ολυμπιακής ιστορίας, πωλήθηκε για 900.000 δανικές κορώνες (141.658,67 δολάρια), χωρίς την προμήθεια του αγοραστή, ή 1.152.000 δανικές κορώνες (181.323,09 δολάρια) με τις επιπλέον χρεώσεις, σε δημοπρασία που διοργάνωσε ο οίκος Bruun Rasmussen Arts Auctioneers.
Σύμφωνα με το Reuters, το ασημένιο μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά αντικείμενα της Ολυμπιακής ιστορίας, πωλήθηκε για 900.000 δανικές κορώνες (141.658,67 δολάρια), χωρίς την προμήθεια του αγοραστή, ή 1.152.000 δανικές κορώνες (181.323,09 δολάρια) με τις επιπλέον χρεώσεις, σε δημοπρασία που διοργάνωσε ο οίκος Bruun Rasmussen Arts Auctioneers.
Η εκτίμηση της τιμής κυμαινόταν μεταξύ 200.000 και 300.000 δανικών κορωνών (31.480-47.220 δολάρια), ωστόσο το μετάλλιο ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες, καθώς το κομμάτι κατοχυρώθηκε σε τιμή τουλάχιστον τέσσερις φορές υψηλότερη από την αναμενόμενη.
Medal from first modern Olympics fetches three times estimate at auction https://t.co/h6yhlixECH https://t.co/h6yhlixECH— Reuters (@Reuters) March 2, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα