Ποσό ρεκόρ για ασημένιο μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα, ξεπέρασε τα $180.000
ΚΟΣΜΟΣ
Ολυμπιακοί Αγώνες Μετάλλιο Αθήνα Δανία Δημοπρασία

Σε δημοπρασία που έγινε την περασμένη Κυριακή το μετάλλιο πωλήθηκε για πάνω από 180.000 δολάρια, 4 φορές πάνω από την αναμενόμενη τιμή

Ένα ιστορικό ασημένιο μετάλλιο από τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα το 1896, πουλήθηκε για σχεδόν τέσσερις φορές την εκτιμώμενη τιμή του, καταρρίπτοντας ρεκόρ σε δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή.

Σύμφωνα με το Reuters, το ασημένιο μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά αντικείμενα της Ολυμπιακής ιστορίας, πωλήθηκε για 900.000 δανικές κορώνες (141.658,67 δολάρια), χωρίς την προμήθεια του αγοραστή, ή 1.152.000 δανικές κορώνες (181.323,09 δολάρια) με τις επιπλέον χρεώσεις, σε δημοπρασία που διοργάνωσε ο οίκος Bruun Rasmussen Arts Auctioneers.

Η εκτίμηση της τιμής κυμαινόταν μεταξύ 200.000 και 300.000 δανικών κορωνών (31.480-47.220 δολάρια), ωστόσο το μετάλλιο ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες, καθώς το κομμάτι κατοχυρώθηκε σε τιμή τουλάχιστον τέσσερις φορές υψηλότερη από την αναμενόμενη.

