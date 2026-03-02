Χτυπήσαμε γραφεία της ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών στην Τεχεράνη, λένε οι IDF

به پیوست بیانیه سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل، سرهنگ دوم کمال پنحاسی، درباره حمله به مراکز فرماندهی نیروهای انتظامی و بسیج در ایران. pic.twitter.com/AdEtGgKvzr — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 2, 2026

🔴ELIMINATED: Hussein Makled, the head of Hezbollah’s intelligence headquarters was eliminated in a precise strike in Beirut. — Israel Defense Forces (@IDF) March 2, 2026

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έπληξε γραφεία της ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών όπως και άλλα κέντρα διοίκησης, κατά την τρίτη ημέρα του πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.«Ο ισραηλινός στρατός έπληξε περισσότερα από δέκα αρχηγεία που ανήκουν στο ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών όπως και πολλά αρχηγεία της Δύναμης Κοντς», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση, αναφερόμενος στην επίλεκτη μονάδα των Φρουρών της Επανάστασης η οποία έχει την εποπτεία των ιρανικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε κάνει γνωστό ότι ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη.Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι μπορεί πλέον να επιβεβαιώσει ότι η νυχτερινή επιδρομή του στην πρωτεύουσα του Λιβάνου σκότωσε τον Χουσεΐν Μακλεντ, «ο οποίος υπηρετούσε ως επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ».