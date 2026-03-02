Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Το Ιράν υποστηρίζει ότι εξαπέλυσε νέα, «εξαιρετικά βαριά», γενιά πυραύλων κατά αμερικανικών βάσεων
Το Ιράν υποστηρίζει ότι εξαπέλυσε νέα, «εξαιρετικά βαριά», γενιά πυραύλων κατά αμερικανικών βάσεων
Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι κατέστρεψαν τις υπόλοιπες ναυτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν
Το Ιράν εκτόξευσε «νέα, εξαιρετικά βαριά, γενιά πυραύλων» κατά αμερικανικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή, ισχυρίζεται το ιρανικό πρακτορείο Noor News.
Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηίζουν πως χτύπησαν και κατέστρεψαν τις υπόλοιπες ναυτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. «Οι υπόλοιπες ναυτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν χτυπήθηκαν και καταστράφηκαν από έξι drones», ανέφεραν οι Φρουροί σε δήλωση που δημοσιεύθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Επίσης, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν «τους εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας» πως δεν θα είναι πλέον ασφαλείς «πουθενά στον κόσμο», κατά την τρίτη ημέρα των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, όπου μεταξύ άλλων σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
«Ο εχθρός πρέπει να ξέρει ότι οι ένδοξες μέρες του έχουν τελειώσει και ότι δεν θα είναι πλέον ασφαλής πουθενά στον κόσμο, ούτε καν στο σπίτι του», αναφέρει η ανακοίνωση της επίλεκτης Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση στο Ιράν.
Στο μεταξύ, το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε, επικαλούμενο πηγή, πως δεν ήταν το Ιράν εκείνο που επιτέθηκε στο διυλιστήριο της Saudi Aramco, στη Σαουδική Αραβία, αλλά το Ισραήλ.
#BREAKING— Tehran Times (@TehranTimes79) March 2, 2026
Iran launches new, super-heavy missile
🔹Now Iran is firing a different missile at US bases in the region pic.twitter.com/3AIclz2VZu
🚨🇮🇷🇺🇸🇧🇭 NEW: BEFORE & AFTER Iranian strikes on the U.S. Naval Base in Bahrain pic.twitter.com/WdziNijrlU— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) March 2, 2026
Φρουροί της Επανάστασης: Δεν θα είστε πουθενά ασφαλείς στον κόσμο
Επίσης, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν «τους εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας» πως δεν θα είναι πλέον ασφαλείς «πουθενά στον κόσμο», κατά την τρίτη ημέρα των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, όπου μεταξύ άλλων σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
«Ο εχθρός πρέπει να ξέρει ότι οι ένδοξες μέρες του έχουν τελειώσει και ότι δεν θα είναι πλέον ασφαλής πουθενά στον κόσμο, ούτε καν στο σπίτι του», αναφέρει η ανακοίνωση της επίλεκτης Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση στο Ιράν.
Στο μεταξύ, το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε, επικαλούμενο πηγή, πως δεν ήταν το Ιράν εκείνο που επιτέθηκε στο διυλιστήριο της Saudi Aramco, στη Σαουδική Αραβία, αλλά το Ισραήλ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα