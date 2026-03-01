Tο μεγαλύτερο ελληνικό φεστιβάλ εκτός Ελλάδας έγινε και φέτος στη Μελβούρνη: Κοντοσούβλι, φραπέ και παραδοσιακοί χοροί, δείτε βίντεο

Από μεριάς δράσεων υπήρχαν μεταξύ άλλων παραδοσιακοί χοροί, διαγωνισμοί φαγητών και φυσικά συναυλίες, εκεί όπου μεταξύ άλλων τραγούδησε η Ιουλία Καραπατάκη δίνοντας ακόμα πιο έντονο ελληνικό άρωμα στη διοργάνωση.Για τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας της Μελβούρνης, Μπιλ Παπαστεργιάδη, η σημασία του φεστιβάλ θα μπορούσε να συνοψιστεί σε μια μόνο χειρονομία: ένα φραπέ στο χέρι. «Αυτό είναι το φεστιβάλ», είπε ενώ έπινε τον καφέ που θυμίζει Ελλάδα. «Το φαγητό, η μουσική, ο χορός — είναι το αίσθημα του ανήκειν. Είναι η ταυτότητα, είναι η παράδοση».«Ένα από τα πράγματα που ξεχωρίζουν όταν γιορτάζουμε είναι ότι το κάνουμε όλοι μαζί — όλες οι γενιές. Αυτό βλέπουμε εδώ σήμερα και αυτό κάνει το φεστιβάλ επιτυχημένο. Είναι ασφαλές, είναι φιλικό προς τις οικογένειες. Όλοι γνωρίζουν όλους εδώ». Ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου είπε επίσης ότι αυτό που τον συγκίνησε περισσότερο ήταν η εικόνα των νεότερων γενεών να αγκαλιάζουν την κληρονομιά τους.«Όταν βλέπω εκατοντάδες παιδιά γύρω από τη σκηνή να χορεύουν ελληνική μουσική, η καρδιά μου ζεσταίνεται. Στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι που έχει σημασία». Πρόσθεσε ότι η εκδήλωση έχει εξελιχθεί σε αυτό που περιέγραψε ως φεστιβάλ «πρώτης κατηγορίας»,, πολυπολιτισμικό κοινό πέρα από την«Είμαστε και Έλληνες και Αυστραλοί και η μοναδική κουλτούρα που δημιουργήσαμε όταν ήρθαμε εδώ υπάρχει σε χώρους όπως το Antipodes Festival», είπε μια φοιτήτρια από τη Μελβούρνη.«Μου αρέσει να είμαι κοντά στους Έλληνες, στην ελληνική κουλτούρα. Πονάει... Είναι πολύ μακριά, δεν μπορούμε να πάμε εκεί, οπότε το φέρνουμε εδώ», δήλωσε επίσης μια άλλη κοπέλα.