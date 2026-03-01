Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Tο μεγαλύτερο ελληνικό φεστιβάλ εκτός Ελλάδας έγινε και φέτος στη Μελβούρνη: Κοντοσούβλι, φραπέ και παραδοσιακοί χοροί, δείτε βίντεο
Χιλιάδες κόσμου στο ελληνικό φεστιβάλ της Μελβούρνης - Τραγούδησε και η Ιουλία Καραπατάκι στήνοντας ένα μικρό πανηγύρι
Το 38ο Φεστιβάλ Αντίποδες επέστρεψε στο κέντρο της Μελβούρνης από το βράδυ της Παρασκευής ως και την Κυριακή, με την κεντρική οδό Lonsdale να μεταμορφώνεται σε μια ζωντανή γιορτή της ελληνικής κουλτούρας, καθώς χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το διήμερο του φεστιβάλ, παρά τη βροχή. Αν και τα επίσημα στοιχεία για την προσέλευση δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, η πυκνότητα του πλήθους υποδηλώνει ότι η 38η διοργάνωση θα μπορούσε να είναι μια από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί.
@balkandad
Food at the biggest Greek festival in the world! 🌎 🇬🇷 #greekfood #greece #melbourne #festival #fyp♬ original sound - balkandad
Οικογένειες, φοιτητές και επισκέπτες γέμισαν την περιοχή του φεστιβάλ απολαμβάνοντας μια αυθεντική ελληνική εμπειρία χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα.
@mirandatoum
Antipodes Festival - greek dancing ! #fyp #greek #antipodesfestival #greekdancing♬ original sound - Miranda Toumb
Το φεστιβάλ, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Κοινότητα της Μελβούρνης, παρουσίασε για άλλη μια φορά ένα πλούσιο πρόγραμμα με ζωντανή μουσική, παραδοσιακούς χορούς, παραστάσεις νέων και μια εκτεταμένη αγορά που προσφέρει τα πάντα, από φραπέδες, σουβλάκια, κοντοσούβλια, σεφταλιές, μπουγάτσες, λουκουμάδες και κουραμπιέδες μέχρι χειροποίητα κοσμήματα.
@melbournewithkids
🇬🇷 It’s officially kicked off! 🇬🇷 The Antipodes Festival is back and taking over the Lonsdale Street Greek Precinct for two massive days of food, culture and non-stop entertainment 🙌 ✨ 500+ performers across 3 live stages 🛍️ 100+ market stalls 🎶 International headline acts direct from Greece 🍢 Authentic Greek eats – from char-grilled meats to sweets & frappés 🎡 Kids activities + carnival rides 📍 Lonsdale Street Precinct, Melbourne 📅 Sat 28 Feb: 10am–11pm 📅 Sun 1 Mar: 10am–10pm 🎟️ FREE entry – no bookings needed If you’re in the city this weekend, this is an absolute must 🇬🇷💙 #greekmelbourne #melbournegreeks #melbourneaustralia Content @melbournewithkidz for @whatsonmelb♬ original sound - Melbourne with kidz
@mary.osmcgrath
🇬🇷 Antipodes Festival, Melbourne #Melbourne #greek #festival #australia♬ original sound - Mary McGrath
@bledarpeca
Ένας όμορφος χορός❤️❤️ #antipodes #greekculture #greekfestival #areekculture♬ πρωτότυπος ήχος - Bledar Peca
Από μεριάς δράσεων υπήρχαν μεταξύ άλλων παραδοσιακοί χοροί, διαγωνισμοί φαγητών και φυσικά συναυλίες, εκεί όπου μεταξύ άλλων τραγούδησε η Ιουλία Καραπατάκη δίνοντας ακόμα πιο έντονο ελληνικό άρωμα στη διοργάνωση.
@skouritsa
#antipodesfestival #Greek#2026 @IouliaKarapatakiOfficial♬ πρωτότυπος ήχος - Maraki kostas
Lonsdale St Antipodes Greek festival Melbourne #Melbourne pic.twitter.com/VQ99uUG0Sc— Anth 🌏 (@anth0888) February 28, 2026
Για τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας της Μελβούρνης, Μπιλ Παπαστεργιάδη, η σημασία του φεστιβάλ θα μπορούσε να συνοψιστεί σε μια μόνο χειρονομία: ένα φραπέ στο χέρι. «Αυτό είναι το φεστιβάλ», είπε ενώ έπινε τον καφέ που θυμίζει Ελλάδα. «Το φαγητό, η μουσική, ο χορός — είναι το αίσθημα του ανήκειν. Είναι η ταυτότητα, είναι η παράδοση».
Much love to my Greek brothers and sisters . Great festival in the city #antipodes #Melbourne pic.twitter.com/jUXwAhN5k4— Walter (@bigfudge212121) February 28, 2026
«Ένα από τα πράγματα που ξεχωρίζουν όταν γιορτάζουμε είναι ότι το κάνουμε όλοι μαζί — όλες οι γενιές. Αυτό βλέπουμε εδώ σήμερα και αυτό κάνει το φεστιβάλ επιτυχημένο. Είναι ασφαλές, είναι φιλικό προς τις οικογένειες. Όλοι γνωρίζουν όλους εδώ». Ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου είπε επίσης ότι αυτό που τον συγκίνησε περισσότερο ήταν η εικόνα των νεότερων γενεών να αγκαλιάζουν την κληρονομιά τους.
@greekcommunitymelbourne
Melbourne, we have heaps of food for you down at Lonsdale Street this weekend! Come for an incredible feed and stay for the amazing Greek spirit. #AntipodesFestival #GreekCulture #LoveLonsdale #whatsonmelbourne♬ original sound - Greek Community of Melbourne
«Όταν βλέπω εκατοντάδες παιδιά γύρω από τη σκηνή να χορεύουν ελληνική μουσική, η καρδιά μου ζεσταίνεται. Στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι που έχει σημασία». Πρόσθεσε ότι η εκδήλωση έχει εξελιχθεί σε αυτό που περιέγραψε ως φεστιβάλ «πρώτης κατηγορίας», προσελκύοντας ένα ευρύ, πολυπολιτισμικό κοινό πέρα από την ελληνική κοινότητα.
«Είμαστε και Έλληνες και Αυστραλοί και η μοναδική κουλτούρα που δημιουργήσαμε όταν ήρθαμε εδώ υπάρχει σε χώρους όπως το Antipodes Festival», είπε μια φοιτήτρια από τη Μελβούρνη.
«Μου αρέσει να είμαι κοντά στους Έλληνες, στην ελληνική κουλτούρα. Πονάει... Είναι πολύ μακριά, δεν μπορούμε να πάμε εκεί, οπότε το φέρνουμε εδώ», δήλωσε επίσης μια άλλη κοπέλα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr