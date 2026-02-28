Στάρμερ: Βρετανικά αεροσκάφη επιχειρούν στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο αμυντικών αποστολών
Στάρμερ: Βρετανικά αεροσκάφη επιχειρούν στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο αμυντικών αποστολών
«Το Ιράν μπορεί να το σταματήσει αυτό τώρα», δήλωσε, καλώντας την Τεχεράνη να απόσχει από νέες επιθέσεις, να εγκαταλείψει τα εξοπλιστικά της προγράμματα και να τερματίσει τη βία και την καταστολή σε βάρος του ιρανικού λαού
Δήλωση για τις εξελίξεις μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν πραγματοποίησε από την Ντάουνινγκ Στριτ ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, επιβεβαιώνοντας ότι βρετανικά αεροσκάφη επιχειρούν στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο «συντονισμένων αμυντικών επιχειρήσεων» και ξεκαθαρίζοντας ότι το Λονδίνο δεν είχε ρόλο στις επιθέσεις.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι πολίτες της χώρας «είναι βαθιά ανήσυχοι» για τις συνέπειες των εξελίξεων στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής, αλλά και για την τύχη των αμάχων. Τόνισε ότι, παρά την ταχεία μεταβολή της κατάστασης, η βρετανική θέση παραμένει σαφής.
«Το καθεστώς στο Ιράν είναι απολύτως απεχθές», δήλωσε, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι έχει «δολοφονήσει χιλιάδες από τους ίδιους τους πολίτες της, έχει καταστείλει βίαια τη διαφωνία και έχει επιδιώξει να αποσταθεροποιήσει την περιοχή». Πρόσθεσε ότι ακόμη και στο Ηνωμένο Βασίλειο το ιρανικό καθεστώς «αποτελεί άμεση απειλή για διαφωνούντες και για την εβραϊκή κοινότητα».
Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο τον τελευταίο χρόνο η Τεχεράνη έχει στηρίξει «περισσότερες από 20 δυνητικά φονικές επιθέσεις σε βρετανικό έδαφος». Υπογράμμισε ότι το Ιράν «δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», επισημαίνοντας ότι αυτό αποτελεί βασικό στόχο του Λονδίνου και των συμμάχων του, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο Στάρμερ καταδίκασε επίσης τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής που, όπως είπε, «δεν είναι μέρη της σύγκρουσης», εκφράζοντας την αλληλεγγύη του Ηνωμένου Βασιλείου στους εταίρους του στη Μέση Ανατολή. Ανέφερε ότι οι βρετανικές δυνάμεις στην περιοχή βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και ότι έχει ενισχυθεί στο ανώτατο επίπεδο η προστασία των βρετανικών βάσεων και του προσωπικού, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
«Το Ιράν μπορεί να το σταματήσει αυτό τώρα», δήλωσε, καλώντας την Τεχεράνη να απόσχει από νέες επιθέσεις, να εγκαταλείψει τα εξοπλιστικά της προγράμματα και να τερματίσει –όπως είπε– τη βία και την καταστολή σε βάρος του ιρανικού λαού. Κατέληξε ότι η αποκλιμάκωση και η επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αποτελούν τη μόνη οδό για ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι πολίτες της χώρας «είναι βαθιά ανήσυχοι» για τις συνέπειες των εξελίξεων στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής, αλλά και για την τύχη των αμάχων. Τόνισε ότι, παρά την ταχεία μεταβολή της κατάστασης, η βρετανική θέση παραμένει σαφής.
«Το καθεστώς στο Ιράν είναι απολύτως απεχθές», δήλωσε, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι έχει «δολοφονήσει χιλιάδες από τους ίδιους τους πολίτες της, έχει καταστείλει βίαια τη διαφωνία και έχει επιδιώξει να αποσταθεροποιήσει την περιοχή». Πρόσθεσε ότι ακόμη και στο Ηνωμένο Βασίλειο το ιρανικό καθεστώς «αποτελεί άμεση απειλή για διαφωνούντες και για την εβραϊκή κοινότητα».
My statement on Iran. pic.twitter.com/Ki4VVTYO4N— Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 28, 2026
Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο τον τελευταίο χρόνο η Τεχεράνη έχει στηρίξει «περισσότερες από 20 δυνητικά φονικές επιθέσεις σε βρετανικό έδαφος». Υπογράμμισε ότι το Ιράν «δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», επισημαίνοντας ότι αυτό αποτελεί βασικό στόχο του Λονδίνου και των συμμάχων του, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο Στάρμερ καταδίκασε επίσης τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής που, όπως είπε, «δεν είναι μέρη της σύγκρουσης», εκφράζοντας την αλληλεγγύη του Ηνωμένου Βασιλείου στους εταίρους του στη Μέση Ανατολή. Ανέφερε ότι οι βρετανικές δυνάμεις στην περιοχή βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και ότι έχει ενισχυθεί στο ανώτατο επίπεδο η προστασία των βρετανικών βάσεων και του προσωπικού, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
«Το Ιράν μπορεί να το σταματήσει αυτό τώρα», δήλωσε, καλώντας την Τεχεράνη να απόσχει από νέες επιθέσεις, να εγκαταλείψει τα εξοπλιστικά της προγράμματα και να τερματίσει –όπως είπε– τη βία και την καταστολή σε βάρος του ιρανικού λαού. Κατέληξε ότι η αποκλιμάκωση και η επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αποτελούν τη μόνη οδό για ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα