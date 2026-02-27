Η Ρωσία χαρακτήρισε παράλογους τους ισχυρισμούς ότι έστειλε drone στο γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle
Το drone εντοπίστηκε και αντιμετωπίστηκε με παρεμβολές την Τετάρτη από ένα σουηδικό πολεμικό πλοίο που έκανε περιπολία σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων από το αεροπλανοφόρο στον πορθμό του Έρεσουντ, κοντά στην πόλη Μάλμο
Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα «παράλογες» τις δηλώσεις της Σουηδίας, σύμφωνα με τις οποίες το drone που αντιμετωπίστηκε με παρεμβολές από τις σουηδικές ένοπλες δυνάμεις κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο έχει αγκυροβολήσει στο Μάλμο, ήταν μάλλον ρωσικής προέλευσης.
«Αν αναφέρετε σωστά τις δηλώσεις (σ.σ.: των σουηδικών Αρχών) –δηλαδή ότι το drone είναι ρωσικό μόνο επειδή υπήρχε ένα ρωσικό πλοίο σε κοντινή απόσταση, τότε η δήλωση αυτή είναι απολύτως παράλογη» δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας στην ερώτηση δημοσιογράφου, σημειώνοντας επίσης ότι «δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες» αυτού του περιστατικού.
Το εν λόγω drone εντοπίστηκε και αντιμετωπίστηκε με παρεμβολές την Τετάρτη από ένα σουηδικό πολεμικό πλοίο που έκανε περιπολία σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων από το Charles de Gaulle στον πορθμό του Έρεσουντ, κοντά στην πόλη Μάλμο, στη νότια Σουηδία, όπου έχει αγκυροβολήσει το γαλλικό αεροπλανοφόρο σε ενδιάμεσο σταθμό του προτού μετάσχει σε ασκήσεις του NATO.
Το drone προέρχεται «μάλλον από τη Ρωσία, δεδομένου ότι υπήρχε ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο σε άμεση γειτνίαση τη στιγμή του συμβάντος», δήλωσε ο Σουηδός υπουργός Άμυνας Πολ Γιόνσον χθες, Πέμπτη, το βράδυ στο δίκτυο SVT, κρίνοντας ότι «είναι πιθανό να υπήρξε παραβίαση του σουηδικού εναέριου χώρου».
Οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν έρευνα για την υπόθεση.
Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ανησυχήσει πολλές φορές από υπερπτήσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που έγιναν αντιληπτά πάνω ή κοντά σε ευαίσθητου χαρακτήρα τοποθεσίες, όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια, με ορισμένους πολιτικούς αξιωματούχους να καταδικάζουν ρωσικές επιχειρήσεις υβριδικού πολέμου.
