Η Ρωσία χαρακτήρισε παράλογους τους ισχυρισμούς ότι έστειλε drone στο γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle
ΚΟΣΜΟΣ
Charles De Gaulle Αεροπλανοφόρο αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ Drone Ρωσία

Η Ρωσία χαρακτήρισε παράλογους τους ισχυρισμούς ότι έστειλε drone στο γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle

Το drone εντοπίστηκε και αντιμετωπίστηκε με παρεμβολές την Τετάρτη από ένα σουηδικό πολεμικό πλοίο που έκανε περιπολία σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων από το αεροπλανοφόρο στον πορθμό του Έρεσουντ, κοντά στην πόλη Μάλμο

Η Ρωσία χαρακτήρισε παράλογους τους ισχυρισμούς ότι έστειλε drone στο γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle
5 ΣΧΟΛΙΑ
Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα «παράλογες» τις δηλώσεις της Σουηδίας, σύμφωνα με τις οποίες το drone που αντιμετωπίστηκε με παρεμβολές από τις σουηδικές ένοπλες δυνάμεις κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο έχει αγκυροβολήσει στο Μάλμο, ήταν μάλλον ρωσικής προέλευσης.

«Αν αναφέρετε σωστά τις δηλώσεις (σ.σ.: των σουηδικών Αρχών) –δηλαδή ότι το drone είναι ρωσικό μόνο επειδή υπήρχε ένα ρωσικό πλοίο σε κοντινή απόσταση, τότε η δήλωση αυτή είναι απολύτως παράλογη» δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας στην ερώτηση δημοσιογράφου, σημειώνοντας επίσης ότι «δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες» αυτού του περιστατικού.

Το εν λόγω drone εντοπίστηκε και αντιμετωπίστηκε με παρεμβολές την Τετάρτη από ένα σουηδικό πολεμικό πλοίο που έκανε περιπολία σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων από το Charles de Gaulle στον πορθμό του Έρεσουντ, κοντά στην πόλη Μάλμο, στη νότια Σουηδία, όπου έχει αγκυροβολήσει το γαλλικό αεροπλανοφόρο σε ενδιάμεσο σταθμό του προτού μετάσχει σε ασκήσεις του NATO.

Το drone προέρχεται «μάλλον από τη Ρωσία, δεδομένου ότι υπήρχε ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο σε άμεση γειτνίαση τη στιγμή του συμβάντος», δήλωσε ο Σουηδός υπουργός Άμυνας Πολ Γιόνσον χθες, Πέμπτη, το βράδυ στο δίκτυο SVT, κρίνοντας ότι «είναι πιθανό να υπήρξε παραβίαση του σουηδικού εναέριου χώρου».

Οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν έρευνα για την υπόθεση.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ανησυχήσει πολλές φορές από υπερπτήσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που έγιναν αντιληπτά πάνω ή κοντά σε ευαίσθητου χαρακτήρα τοποθεσίες, όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια, με ορισμένους πολιτικούς αξιωματούχους να καταδικάζουν ρωσικές επιχειρήσεις υβριδικού πολέμου.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

Η πλατφόρμα «Zero Waste HORECA» αποτελεί πρότυπο καινοτομίας στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης, παρέχοντας τα εργαλεία και την έμπνευση για τη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης