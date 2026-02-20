Βαρύ το τίμημα του πολέμου για τα γυναικόπαιδα στην Ουκρανία: 5.000 γυναίκες και κορίτσια έχασαν τη ζωή τους από το 2022
Βαρύ το τίμημα του πολέμου για τα γυναικόπαιδα στην Ουκρανία: 5.000 γυναίκες και κορίτσια έχασαν τη ζωή τους από το 2022

Πάνω από 14.000 έχουν τραυματιστεί από τον Φεβρουάριο του 2022 που έγινε η ρωσική εισβολή

Περισσότερες από 5.000 γυναίκες και κορίτσια έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία και άλλες 14.000 έχουν τραυματιστεί από τον Φεβρουάριο του 2022 που έγινε η ρωσική εισβολή, είπε στους δημοσιογράφους στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης του Τύπου στη Γενεύη η Σοφία Κάλτορπ, η επικεφαλής του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες.

Οι αριθμοί αυτοί έχουν επιβεβαιωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά ο αληθινός αριθμός είναι πιθανόν μεγαλύτερος.

Αυτόν τον μήνα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αυτά τα χρόνια πολέμου έχουν αφήσει πίσω τους χιλιάδες νεκρούς, εκατομμύρια γυναίκες και οικογένειες εκτοπισμένες από τα σπίτια τους και εκατομμύρια ανθρώπους να μην έχουν τα απαραίτητα όπως θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, και με περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την εργασία.

Το 2025 ήταν ο πιο φονικός χρόνος για τους αμάχους στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όπως αναφέρουν τα Ηνωμένα Έθνη στην ιστοσελίδα τους.
