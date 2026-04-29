Η επιτυχία με την πρώτη προσπάθεια έχει γίνει το ιερό δισκοπότηρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς προστατεύει το ζευγάρι από την οικονομική ασφυξία.
Αγωνία για τον 4χρονο που δέχθηκε επίθεση από σκύλο στα Χανιά: Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ
Πώς έγινε η επίθεση στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας - Το αγοράκι φέρει τα σοβαρότερα τραύματα στο πρόσωπο
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) νοσηλεύεται ο 4χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση σκύλου στον Βατόλακκο Χανίων, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή, αλλά σταθερή.
Η διακομιδή του παιδιού από τα Χανιά προς το Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε υπό αστυνομική συνοδεία, ώστε να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή μεταφορά μέσω του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Το ασθενοφόρο συνοδευόταν από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε απευθείας στη ΜΕΘ με την άφιξή του.
Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, μετά τα πολύωρα χειρουργεία στα οποία υποβλήθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εκτεταμένα και βαθιά τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιατρικές ομάδες έδωσαν μάχη για ώρες, καταφέρνοντας να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.
Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η επίθεση, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες σχετικά με τη φύλαξη του ζώου.
Η τοπική κοινωνία στον Βατόλακκο Χανίων παραμένει συγκλονισμένη, με συγγενείς και κατοίκους να εκφράζουν την ελπίδα για την ανάρρωση του παιδιού.
Πώς έγινε η επίθεσηΤο περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας και, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το σκυλί, που ζούσε μαζί με την οικογένεια, επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στο παιδί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια. Την ώρα της επίθεσης, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη γιαγιά του και πλησίασε το ζώο για να το χαϊδέψει. Υπό άγνωστες συνθήκες, το σκυλί αντέδρασε βίαια, τραυματίζοντας σοβαρά το 4χρονο αγόρι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα