Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στη λίμνη Βαϊκάλη στη Σιβηρία
Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στη λίμνη Βαϊκάλη στη Σιβηρία

Η Βαϊκάλη, η βαθύτερη και μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού στον κόσμο, είναι ένα από τα γνωστότερα τοπόσημα της Ρωσία

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στη λίμνη Βαϊκάλη στη Σιβηρία
Επτά άνθρωποι, Κινέζοι τουρίστες σύμφωνα με ορισμένες πηγές, έχασαν σήμερα τη ζωή τους στη λίμνη Βαϊκάλη της Σιβηρίας όταν το όχημά τους έπεσε στα παγωμένα νερά, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές υπηρεσίες διάσωσης.

Το όχημα «που μετέφερε τουρίστες έπεσε σε ρωγμή του πάγου πλάτους 3 μέτρων» στη Βαϊκάλη, δήλωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης στην περιφέρεια Ιρκούτσκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι διασώστες πραγματοποίησαν έρευνα με υποβρύχια κάμερα. Εντοπίστηκαν τα πτώματα επτά ανθρώπων», διευκρίνισε η ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία το βάθος της λίμνης σε αυτό το σημείο είναι 18 μέτρα.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ιρκούτσκ, ο Ιγκόρ Κομπζέφ, από την πλευρά του δήλωσε ότι ήταν «ξένοι τουρίστες» και ότι «το γενικό προξενείο της ΛΔΚ (Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας) στο Ιρκούτσκ ενημερώθηκε» για το περιστατικό, χωρίς να δηλώνει ξεκάθαρα ότι όλα τα θύματα ήταν Κινέζοι. Δήλωσε επίσης ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας άνθρωπος διασώθηκε.

Η Βαϊκάλη, η βαθύτερη και μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού στον κόσμο, είναι ένα από τα γνωστότερα τοπόσημα της Ρωσία και αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό της Σιβηρίας, ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των Κινέζων τουριστών τον χειμώνα.

Στη διάρκεια μιας σύντομης χειμερινής περιόδου και ανάλογα με τις συνθήκες, ορισμένοι δρόμοι ανοίγουν για κάποια οχήματα πάνω στον πάγο. Η οδήγηση έξω από τα όρια αυτών των προσωρινών δρόμων απαγορεύεται αυστηρά.

Σύμφωνα με τον Κομπζέφ, οι δρόμοι αυτοί δεν είναι ανοικτοί αυτή τη στιγμή. Έχει επίσης ξεκινήσει ποινική έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.
