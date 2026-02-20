Δυνατότητες εμπλουτισμού ουρανίου με τις ευλογίες των ΗΠΑ μπορεί να αποκτήσει η Σαουδική Αραβία

Η Σαουδική Αραβία
ενδέχεται να αποκτήσει δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου εντός της επικράτειάς της, στο πλαίσιο ενός προτεινόμενου πυρηνικού συμφώνου με τις Ηνωμένες Πολιτείες
, όπως αποκαλύπτουν έγγραφα του αμερικανικού Κογκρέσου και εκτιμήσεις οργανισμού ελέγχου εξοπλισμών. Η προοπτική αυτή εγείρει ανησυχίες για ενδεχόμενη διάδοση πυρηνικής τεχνολογίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η πυρηνική αντιπαράθεση ανάμεσα στο Ιράν
και την Ουάσιγκτον παραμένει σε εξέλιξη.
Το έγγραφο του Κογκρέσου, το οποίο επεξεργάστηκε το Associated Press,
αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ
επιδιώκει τη σύναψη 20 εμπορικών συμφωνιών
πυρηνικής συνεργασίας με χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Σαουδική Αραβία.
Σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, η συμφωνία με το Ριάντ θα μπορούσε να ανέλθει σε αξία δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Στο έγγραφο υποστηρίζεται ότι η επίτευξη συμφωνίας με το βασίλειο «θα προωθήσει τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών
, εγκαταλείποντας τις αποτυχημένες πολιτικές αδράνειας και αναποφασιστικότητας που αξιοποίησαν οι ανταγωνιστές μας για να θέσουν σε μειονεκτική θέση την αμερικανική βιομηχανία και να μειώσουν τη διεθνή θέση των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα».
Το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει ότι οι ΗΠΑ
και η Σαουδική Αραβία
θα συνάψουν συμφωνίες διασφαλίσεων με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας
, τον εποπτικό οργανισμό του ΟΗΕ για τα πυρηνικά. Οι ρυθμίσεις αυτές θα περιλαμβάνουν εποπτεία στους «πλέον ευαίσθητους ως προς τη διάδοση τομείς πιθανής πυρηνικής συνεργασίας»
. Ως τέτοιοι αναφέρονται ο εμπλουτισμός ουρανίου
, η κατασκευή πυρηνικών καυσίμων και η επανεπεξεργασία.
Την ίδια στιγμή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γειτονική χώρα της Σαουδικής Αραβίας, υπέγραψαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες τη λεγόμενη «συμφωνία 123» για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού Μπαράκα, με τη συνδρομή της Νότιας Κορέας. Ωστόσο, τα Εμιράτα προχώρησαν στο πρόγραμμα χωρίς να επιδιώξουν δυνατότητα εμπλουτισμού, επιλογή που ειδικοί στη μη διάδοση πυρηνικών όπλων έχουν χαρακτηρίσει ως το «χρυσό πρότυπο» για τις χώρες που επιδιώκουν την ανάπτυξη ειρηνικής πυρηνικής ενέργειας.