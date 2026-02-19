Παραιτήθηκε ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της Rai μετά τα λάθη στη περιγραφή της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Μεταξύ των άλλων, είχε μπερδέψει την κόρη του προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας με την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, όπως και την Μαράια Κάρεϊ, με την ηθοποιό Ματίλντα Ντε Ανζτελις

Ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, ο Πάολο Πετρέκα, υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία και έγινε δεκτή από την διεύθυνση του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού.

Ο Πετρέκα παραμένει τυπικά στην θέση του για άλλες τρεις ημέρες και από την Δευτέρα πρόκειται να τον διαδεχθεί προσωρινά ο πεπειραμένος αθλητικός συντάκτης Μάρκο Λολομπρίτζιντα.

Ο Πάολο Πετρέκα είχε αναλάβει στις 6 Φεβρουαρίου την απευθείας τηλεοπτική μετάδοση της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα, προκαλώντας σημαντικές αντιδράσεις λόγω λαθών και σειράς ανακριβών περιγραφών.

Μεταξύ των άλλων, είχε μπερδέψει την κόρη του προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας με την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Κρίστι Κόβεντρι, όπως και την διεθνή ποπ σταρ Μαράια Κάρεϊ, με την Ιταλίδα ηθοποιό Ματίλντα Ντε 'Ανζτελις. Επίσης δεν είχε αναγνωρίσει γνωστούς Ιταλούς αθλητές, οι οποίοι ήταν μεταξύ των τελευταίων λαμπαδηδρόμων πριν από την αφή του Ολυμπιακού Βωμού.


Οι αθλητικοί συντάκτες της Rai είχαν ζητήσει άμεσα την παραίτηση του Πετρέκα, προκηρύσσοντας τριήμερη απεργία, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα. Σύμφωνα με τον Τύπο, φέρεται να βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη εσωτερική έρευνα της Rai με αντικείμενο την ευρεία χρήση ακριβοπληρωμένων εξωτερικών συνεργατών στον τομέα των αθλητικών μεταδόσεων.

