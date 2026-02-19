Τουλάχιστον 16 νεκροί και δεκάδες τραυματίες μετά από έκρηξη φιάλης αερίου στο Πακιστάν

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από κατάρρευση
τριώροφου κτιρίου που προκλήθηκε από έκρηξη
φιάλης αερίου που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (18/2) στο Καράτσι του Πακιστάν
, ενώ υπάρχουν αναφορές για δεκάδες τραυματίες.
Η έκρηξη κατέστρεψε εντελώς το κτίριο στην πυκνοκατοικημένη περιοχή Soldier Bazaar παγιδεύοντας τους κατοίκους κάτω από τα ερείπια. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τις αρχές.
Οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη από χθες το βράδυ.
Πλάνα που δημοσιεύθηκαν από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έδειχναν εργάτες να ψάχνουν τα ερείπια με τα χέρια τους, ενώ πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στο σημείο.
Στο Πακιστάν οι καταρρεύσεις κτιρίων, κυρίως λόγω των ανεπαρκών κανόνων ασφαλείας και της κακής ποιότητας κατασκευαστικών υλικών στη χώρα, αποτελούν συχνό φαινόμενο.
Μόνο στο Καράτσι, περίπου 600 κτίρια έχουν κριθεί επικίνδυνα από την κυβέρνηση.
Η πόλη έχει πάνω από 20 εκατ. κατοίκους και είναι γνωστή για την κακή ποιότητα των κατασκευών, τις παράνομες επεκτάσεις και τις πεπαλαιωμένες υποδομές, εκτός των προβλημάτων του υπερπληθυσμού και της χαλαρής εφαρμογής του οικοδομικού κανονισμού.