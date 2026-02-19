Τουλάχιστον 16 νεκροί και δεκάδες τραυματίες μετά από έκρηξη φιάλης αερίου στο Πακιστάν
ΚΟΣΜΟΣ
Πακιστάν Νεκροί Έκρηξη Κατάρρευση

Τουλάχιστον 16 νεκροί και δεκάδες τραυματίες μετά από έκρηξη φιάλης αερίου στο Πακιστάν

Η έκρηξη κατέστρεψε εντελώς το κτίριο στην πυκνοκατοικημένη περιοχή Soldier Bazaar παγιδεύοντας τους κατοίκους κάτω από τα ερείπια

Τουλάχιστον 16 νεκροί και δεκάδες τραυματίες μετά από έκρηξη φιάλης αερίου στο Πακιστάν
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από κατάρρευση τριώροφου κτιρίου που προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης αερίου που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (18/2) στο Καράτσι του Πακιστάν, ενώ υπάρχουν αναφορές για δεκάδες τραυματίες.

Η έκρηξη κατέστρεψε εντελώς το κτίριο στην πυκνοκατοικημένη περιοχή Soldier Bazaar παγιδεύοντας τους κατοίκους κάτω από τα ερείπια. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη από χθες το βράδυ.

Πλάνα που δημοσιεύθηκαν από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έδειχναν εργάτες να ψάχνουν τα ερείπια με τα χέρια τους, ενώ πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στο σημείο.

Στο Πακιστάν οι καταρρεύσεις κτιρίων, κυρίως λόγω των ανεπαρκών κανόνων ασφαλείας και της κακής ποιότητας κατασκευαστικών υλικών στη χώρα, αποτελούν συχνό φαινόμενο.

Μόνο στο Καράτσι, περίπου 600 κτίρια έχουν κριθεί επικίνδυνα από την κυβέρνηση.

Κλείσιμο
Η πόλη έχει πάνω από 20 εκατ. κατοίκους και είναι γνωστή για την κακή ποιότητα των κατασκευών, τις παράνομες επεκτάσεις και τις πεπαλαιωμένες υποδομές, εκτός των προβλημάτων του υπερπληθυσμού και της χαλαρής εφαρμογής του οικοδομικού κανονισμού.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης