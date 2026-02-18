Ισχυρή έκρηξη στη Σαχριάρ του Ιράν, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Έκρηξη

Ισχυρή έκρηξη στη Σαχριάρ του Ιράν, δείτε βίντεο

Αναφορές ότι η έκρηξη έγινε σε αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων

Ισχυρή έκρηξη στη Σαχριάρ του Ιράν, δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2) στη Σαχριάρ του Ιράν.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media μαύρα σύννεφα καπνού αναβλύζουν από απόσταση.

Υπάρχουν αναφορές ότι η έκρηξη έγινε σε αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων.

4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης