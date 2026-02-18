Ισχυρή έκρηξη στη Σαχριάρ του Ιράν, δείτε βίντεο

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2) στη Σαχριάρ του Ιράν.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media μαύρα σύννεφα καπνού αναβλύζουν από απόσταση.
Υπάρχουν αναφορές ότι η έκρηξη έγινε σε αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων.
BREAKING: 🚨 Powerful explosion reported in Shahriar, Iran.— TRENDING ➞ 911 (@911NewsBreaks) February 18, 2026
Unconfirmed reports indicate depots containing ammunition and fuel may have been hit. pic.twitter.com/5WmBI1ogkK
