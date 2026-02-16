Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε τη διεξαγωγή συνάντησης με τους εταίρους του Κιέβου στο Παρίσι για ενεργειακά θέματα
Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε τη διεξαγωγή συνάντησης με τους εταίρους του Κιέβου στο Παρίσι για ενεργειακά θέματα
Στη συνάντηση θα συμμετάσχει η Ομάδα των Επτά βιομηχανικών χωρών, εταίροι από την βόρεια Ευρώπη και τη Βαλτική
O πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα τη διεξαγωγή συνομιλιών αυτή την εβδομάδα με τους εταίρους στο Παρίσι οι οποίες θα εστιάσουν σε ενεργειακά ζητήματα μετά από εβδομάδες μαζικών διακοπών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης λόγω των ρωσικών επιθέσεων.
Στη συνάντηση, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, η οποία θα γίνει με βάση το λεγόμενο σχήμα Ραμστάιν, θα συμμετάσχει η Ομάδα των Επτά βιομηχανικών χωρών, εταίροι από την βόρεια Ευρώπη και τη Βαλτική. Ο ίδιος κατονόμασε τους υπουργούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα συμμετάσχουν.
Η ανακοίνωση του Ουκρανού προέδρου γίνεται μια μέρα πριν τον προγραμματισμένο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Γενεύη.
Το Κίεβο είναι έτοιμο για συμβιβασμούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραχωρήσει εδάφη, είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν είναι έτοιμη να αποδεχθεί έναν συμβιβασμό που θα επέτρεπε στη Ρωσία να ανακάμψει γρήγορα και να καταλάβει την Ουκρανία.
Ο Ζελένσκι τόνισε, παράλληλα, τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας των ΗΠΑ για τη χώρα του, λέγοντας στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου το Σάββατο ότι η Ουάσινγκτον έχει προσφέρει μια περίοδο 15 ετών, ενώ το Κίεβο θέλει οι εγγυήσεις να διαρκέσουν τουλάχιστον 20 χρόνια.
Πολύωρες διακοπές ρεύματοςΕκατομμύρια άνθρωποι στην Ουκρανία, βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύωρες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και θέρμανσης που προκλήθηκαν από τις συστηματικές ρωσικές επιθέσεις.
Δεν παραχωρούμε εδάφηΟ Ζελένσκι επανέλαβε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θεωρεί την παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία λάθος δρόμο.
