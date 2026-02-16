Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Σουηδός κατηγορείται ότι εξανάγκασε τη σύζυγό του σε σεξουαλικές πράξεις με περισσότερους από 120 άνδρες
Η γυναίκα είπε σε σουηδικό ραδιοφωνικό δίκτυο ότι σε ορισμένες περιπτώσεις βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσε να θυμηθεί τα πάντα
Ένας Σουηδός κατηγορείται ότι εξανάγκασε τη σύζυγό του σε σεξουαλικές πράξεις με περισσότερους από 120 άνδρες κατά την πάροδο των τελευταίων ετών.
Το πρακτορείο ειδήσεων NTB μετέδωσε σήμερα ότι οι εγκληματικές πράξεις πιστεύεται ότι διαπράχθηκαν σε διάστημα ετών, τόσο σε κατ' ιδίαν όσο και σε διαδικτυακές συναντήσεις.
Η υπόθεση ήρθε στο φως πριν από λίγο καιρό και ο άνδρας βρίσκεται υπό κράτηση από τον Οκτώβριο ως ύποπτος για διακεκριμένη μαστροπεία.
Η γυναίκα κατήγγειλε η ίδια τον σύζυγό της στην αστυνομία. Η ίδια είπε σε σουηδικό ραδιοφωνικό δίκτυο ότι σε ορισμένες περιπτώσεις βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσε να θυμηθεί τα πάντα.
Κατηγορίες θα απαγγελθούν εναντίον του τον Μάρτιο. Οι πελάτες, οι οποίοι φέρεται ότι προέρχονταν από όλη τη Σουηδία, απειλούνται επίσης με ποινικές διώξεις.
