Ο Έντι Ράμα θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ
«Θα βρίσκομαι στην Ουάσινγκτον για την επίσημη σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης και την έναρξη των δραστηριοτήτων του», δήλωσε σε συνέντευξή του - Παρών και ο πρόεδρος της Ρουμανίας ως παρατηρητής
O πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα για να συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα σε podcast.
«Θα βρίσκομαι στην Ουάσινγκτον για την επίσημη σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης και την έναρξη των δραστηριοτήτων του», δήλωσε σε συνέντευξή του στο αλβανικό podcast Flasim.
Το όργανο, με επικεφαλής τον Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάστηκε για να τερματίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά το καταστατικό του του έχει έναν πολύ ευρύτερο στόχο: την επίλυση των ένοπλων συγκρούσεων παγκοσμίως.
Παρών και ο πρόεδρος της Ρουμανίας ως παρατηρητής
Ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νίκουσορ Νταν ανακοίνωσε σήμερα μέσω του λογαριασμού του στο X ότι θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου ως παρατηρητής.
«Την επόμενη εβδομάδα, θα συμμετάσχω στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσινγκτον, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αφού πρόσφατα επιβεβαίωσε ότι η χώρα του εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο να ενταχθεί στο Συμβούλιο υπό την ηγεσία του Αμερικανού προέδρου.
