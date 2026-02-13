«Μη μου το βάζεις στο πρόσωπο»: Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Οχάιο αρπάζει και πετά στο έδαφος έναν δημοσιογράφο, δείτε το βίντεο
Οχάιο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Δημοσιογράφος Επίθεση

Ο καθηγητής έχει τεθεί σε διοικητική άδεια, ενώ το περιστατικό τελεί υπό έρευνα

Σε άδεια τέθηκε ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Οχάιο, Λουκ Πέρεζ, έπειτα από περιστατικό κατά το οποίο φέρεται να έριξε στο έδαφος έναν δημοσιογράφο, σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Το επεισόδιο σημειώθηκε όταν ο δημιουργός ντοκιμαντέρ Μάικ Νιούμαν επιχείρησε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να πάρει συνέντευξη από τον πρώην πρόεδρο του πανεπιστημίου, Γκόρντον Γκι. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας αυτής, ο καθηγητής φέρεται να επιτίθεται στον δημοσιογράφο, ο οποίος κατέληξε στο έδαφος. Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο.



Συγκεκριμένα, λίγο μετά την έναρξη του βίντεο, ο Νιούμαν φαίνεται να κάνει ένα βήμα μπροστά και ο Πέρεζ στέκεται μπροστά του, εμποδίζοντάς τον. Στη συνέχεια, ο Πέρεζ φαίνεται να χτυπά το τηλέφωνο από τα χέρια του Νιούμαν και να τον αρπάζει. Σε επόμενο στιγμιότυπο, ο καθηγητής φαίνεται να περνά το χέρι του γύρω από το κεφάλι του δημοσιογράφου, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

«Σου είπα να μη μου το βάζεις αυτό στο πρόσωπο», ακούγεται να λέει ο Πέρεζ, ενώ στέκεται πάνω από τον Νιούμαν. Στη συνέχεια φωνάζει ότι ο Νιούμαν τον «επιτέθηκε», ωστόσο το βίντεο δεν καταγράφει κάποια τέτοια κίνηση.

Σε ανακοίνωσή του προς τα τοπικά μέσα την Τετάρτη, το πανεπιστήμιο ανέφερε: «Είμαστε ενήμεροι για το περιστατικό και είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης έρευνα από την αστυνομική υπηρεσία του πανεπιστημίου (OSUPD) και ότι θα ακολουθήσει ενδελεχής εξέταση των γεγονότων.

«Εν αναμονή της ολοκλήρωσης της έρευνας και της πλήρους αξιολόγησης των στοιχείων… το μέλος ΔΕΠ τέθηκε σε άδεια στις 10 Φεβρουαρίου», επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.
