Σήμα κινδύνου στις ευρωπαϊκές αγορές για αβοκάντο Κολομβίας: Εντοπίστηκαν υψηλά επίπεδα καδμίου
Συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αγορές μετά από ειδοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τρόφιμα και Ζωοτροφές (RASFF) σχετικά με παρουσία υψηλών επιπέδων καδμίου σε αβοκάντο προέλευσης Κολομβίας.
Η ειδοποίηση (εδώ) κοινοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2026 από την Ολλανδία και έχει επιβεβαιωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το προϊόν ανήκει στην κατηγορία «φρούτα και λαχανικά», ενώ ο κίνδυνος αξιολογήθηκε ως «σοβαρός».
-Μετρημένη τιμή: 0,073 mg/kg
-Επιτρεπτό όριο: 0,050 mg/kg
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής περιστατικά ασθένειας ή άτομα που να έχουν επηρεαστεί. Οι ολλανδικές αρχές προχώρησαν σε ενημέρωση του αποστολέα και των αρμόδιων αρχών, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.
Η υπόθεση βρίσκεται υπό παρακολούθηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ τυχόν πρόσθετα μέτρα θα ανακοινωθούν εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Τι είναι το κάδμιοΤο κάδμιο είναι βαρύ μέταλλο που μπορεί να συσσωρεύεται στον ανθρώπινο οργανισμό και, σε αυξημένες συγκεντρώσεις ή σε μακροχρόνια έκθεση, να προκαλέσει προβλήματα υγείας. Για τον λόγο αυτό τα επίπεδά του στα τρόφιμα παρακολουθούνται συστηματικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
