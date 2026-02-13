Δημοσκόπηση Politico: Αμερικανοί, Γερμανοί, Γάλλοι και Βρετανοί βλέπουν πιθανό τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια

Πόσο θα κοστίσει;

Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά δήλωσε ότι η χώρα τους πρέπει να δαπανήσει περισσότερα για την άμυνα, με αυτό το συναίσθημα να είναι ισχυρότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά.Αλλά το ερώτημα είναι πώς θα χρηματοδοτηθεί. Η δημοσκόπηση του Politico διαπίστωσε ότι η υποστήριξη για περισσότερες αμυντικές δαπάνες μειώθηκε όταν οι άνθρωποι κλήθηκαν να εξετάσουν εάν η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να προέλθει από περικοπές σε άλλους προϋπολογισμούς, από την ανάληψη περισσότερων κρατικών δανείων ή από την αύξηση των φόρων.Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, Γάλλοι και Γερμανοί είναι πλέον λιγότερο πιθανό να υποστηρίξουν υψηλότερους αμυντικούς προϋπολογισμούς στο πλαίσιο μιας ανταλλαγής δαπανών σε σύγκριση με πέρυσι.Στη Γερμανία, οι αμυντικές δαπάνες ήταν μία από τις λιγότερο δημοφιλείς χρήσεις των χρημάτων, μπροστά μόνο από την εξωτερική βοήθεια.Το 2025, το 40% του γαλλικού κοινού και το 37% του γερμανικού κοινού δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν την αύξηση των αμυντικών δαπανών όταν αναφέρθηκαν οι αντισταθμίσεις. Φέτος, η υποστήριξη για αυτό μειώθηκε στο 28% στη Γαλλία και στο 24% στη Γερμανία.Στη δημοσκόπηση καταγράφεται επίσης ένας σημαντικός σκεπτικισμός όσον αφορά τη δημιουργία μόνιμου στρατού της ΕΕ υπό μια κεντρική διοίκηση, μια ιδέα που έχει αναφερθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση έλαβε υποστήριξη μόνο από το 22% των Γερμανών και το 17% των Γάλλων.