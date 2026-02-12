Τερματίζεται η επιχείρηση της ICE στη Μινεσότα

Η κυστική ίνωση αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση που ξεκινά από τη γέννηση και συνοδεύει τον ασθενή σε όλη του τη ζωή. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, οι ασθενείς μπορούν να ζουν περισσότερο, με καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον.
Ο πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε το αίτημα του «τσάρου των συνόρων» Τομ Χόμαν
Ο «τσάρος των συνόρων» Τομ Χόμαν δήλωσε ότι η επιχείρηση για τη μετανάστευση στη Μινεσότα θα τερματιστεί, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε το αίτημά του για τη λήξη της επιχείρησης.
«Θα παραμείνω στη Μινεσότα για λίγο ακόμα, προκειμένου να επιβλέψω την αποχώρηση και να διασφαλίσω την επιτυχία της», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.
Δήλωσε, πάντως, ότι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πάντα είχε παρουσία στη Μινεσότα και θα συνεχίσει να έχει.
Όπως μάλιστα ανέφερε, η Μινεσότα έχει πάψει να είναι καταφύγιο, καθώς οι τοπικές Αρχές συνεργάζονται πλέον στενότερα με τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους μετανάστευσης.
Ο Χόμαν εξήγησε ότι οι αξιωματούχοι στη Μινεσότα κατάφεραν «να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των στόχων» για την επιβολή των μεταναστευτικών νόμων ενώ χαρακτήρισε την επιχείρηση Metro Surge «μεγάλη επιτυχία».
Ανέφερε ακόμη ότι συνελήφθησαν πολλοί μετανάστες χωρίς χαρτιά, μεταξύ τους άνδρες που είχαν καταδικαστεί για βιασμό και άλλες σεξουαλικές παραβάσεις.
Η πρόσφατη αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων για το μεταναστευτικό, που πρόσθεσε περίπου 2.000 στους ήδη υπάρχοντες, προκάλεσε διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ, μετά τη δολοφονία δύο Αμερικανών πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες τον Ιανουάριο.
Tom Homan: “I have proposed, and President Trump has concurred, that this surge operation conclude…We will continue to enforce Title A immigration law throughout this nation…Those who say we are backing down from immigration enforcement or the promise of mass deportations, you… pic.twitter.com/cY827bSEuU— The Bulwark (@BulwarkOnline) February 12, 2026
