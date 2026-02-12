Τερματίζεται η επιχείρηση της ICE στη Μινεσότα
ΚΟΣΜΟΣ
Μινεσότα Μετανάστες Ντόναλντ Τραμπ ICE

Τερματίζεται η επιχείρηση της ICE στη Μινεσότα

Ο πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε το αίτημα του «τσάρου των συνόρων» Τομ Χόμαν

Τερματίζεται η επιχείρηση της ICE στη Μινεσότα
Ο «τσάρος των συνόρων» Τομ Χόμαν δήλωσε ότι η επιχείρηση για τη μετανάστευση στη Μινεσότα θα τερματιστεί, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε το αίτημά του για τη λήξη της επιχείρησης.

«Θα παραμείνω στη Μινεσότα για λίγο ακόμα, προκειμένου να επιβλέψω την αποχώρηση και να διασφαλίσω την επιτυχία της», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Δήλωσε, πάντως, ότι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πάντα είχε παρουσία στη Μινεσότα και θα συνεχίσει να έχει.



Όπως μάλιστα ανέφερε, η Μινεσότα έχει πάψει να είναι καταφύγιο, καθώς οι τοπικές Αρχές συνεργάζονται πλέον στενότερα με τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους μετανάστευσης.

Ο Χόμαν εξήγησε ότι οι αξιωματούχοι στη Μινεσότα κατάφεραν «να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των στόχων» για την επιβολή των μεταναστευτικών νόμων ενώ χαρακτήρισε την επιχείρηση Metro Surge «μεγάλη επιτυχία».

Ανέφερε ακόμη ότι συνελήφθησαν πολλοί μετανάστες χωρίς χαρτιά, μεταξύ τους άνδρες που είχαν καταδικαστεί για βιασμό και άλλες σεξουαλικές παραβάσεις.

Κλείσιμο
Η πρόσφατη αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων για το μεταναστευτικό, που πρόσθεσε περίπου 2.000 στους ήδη υπάρχοντες, προκάλεσε διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ, μετά τη δολοφονία δύο Αμερικανών πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες τον Ιανουάριο.

Thema Insights

Κυστική Ίνωση: Μια σοβαρή αλλά διαχειρίσιμη σπάνια νόσος

Κυστική Ίνωση: Μια σοβαρή αλλά διαχειρίσιμη σπάνια νόσος

Η κυστική ίνωση αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση που ξεκινά από τη γέννηση και συνοδεύει τον ασθενή σε όλη του τη ζωή. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, οι ασθενείς μπορούν να ζουν περισσότερο, με καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον.

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης