Μόλις 68 γυναίκες εξελέγησαν στη Βουλή της Ιαπωνίας μετά την ιστορική νίκη της Σανάε Τακαΐτσι
Παρά την εκλογική επικράτηση της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι, οι γυναίκες κατέχουν μόλις το 15% των εδρών, εντείνοντας τον προβληματισμό για την ανδροκρατούμενη πολιτική σκηνή της χώρας
Ο αριθμός των γυναικών στην ισχυρή κάτω βουλή της Ιαπωνίας έχει μειωθεί μετά τις βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν σήμερα, ένα πλήγμα για τις γυναίκες που ήδη υποεκπροσωπούνται σημαντικά στην ανδροκρατούμενη ιαπωνική πολιτική.
Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι εδραίωσε την εξουσία της στις εκλογές της Κυριακής, τέσσερις μήνες αφότου έγινε η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε της κυβέρνησης της Ιαπωνίας, αλλά δεν έχει δείξει διάθεση να αυξήσει την ποσόστωση φύλου.
Οι γυναίκες αποτελούν πλέον το 15% των μελών της συνέλευσης, κατέχοντας 68 από τις 465 έδρες στην κάτω βουλή - από 73 το 2024 - μετά τις εκλογές, οι οποίες έδωσαν στους συντηρητικούς της Τακαΐτσι μια ιστορική νίκη.
Περίπου το 24% των υποψηφίων ήταν γυναίκες την Κυριακή, ένα ρεκόρ, αν και αυτό το ποσοστό είναι μόνο μία μονάδα υψηλότερο από ό,τι το 2024.
Η Χικάρου Φουτζίτα έθεσε υποψηφιότητα με το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) ενώ ήταν έγκυος και νίκησε έναν βετεράνο βουλευτή, κερδίζοντας σχεδόν τις μισές ψήφους στην εκλογική της περιφέρεια.
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής της εκστρατείας στην επαρχία Ναγκάνο (κεντρική Ιαπωνία), δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τους νέους και τις γυναίκες και έλαβε την προσωπική υποστήριξη της Τακαΐτσι όταν ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της.
Στην Ιαπωνία, οι ρόλοι των φύλων παραμένουν βαθιά ριζωμένοι: οι γυναίκες αναμένεται να φροντίζουν το σπίτι και την οικογένεια, ακόμη και ενώ εργάζονται. Υποεκπροσωπούνται σημαντικά στην πολιτική και τις επιχειρήσεις.
Η Τακαΐτσι, μια δηλωμένη συντηρητική που θαυμάζει τη Μάργκαρετ Θάτσερ, διόρισε ένα κυρίως ανδρικό υπουργικό συμβούλιο τον Οκτώβριο, παρά την υπόσχεσή της να αυξήσει την γυναικεία εκπροσώπηση. Η έλευσή της στο αξίωμα «δεν φαίνεται να πυροδότησε ένα ισχυρό κίνημα εντός του LDP για σημαντική αύξηση του αριθμού των γυναικών υποψηφίων», δήλωσε στο AFP η Γιούκι Τσούσι, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Τοκάι, κατά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας.
Από τις 68 γυναίκες που εκλέχθηκαν στο κοινοβούλιο, οι 39 προέρχονται από το LDP, αντιπροσωπεύοντας λίγο περισσότερο από το 12% των 315 εκλεγμένων μελών του κόμματος.
Οι θέσεις της Τακαΐτσι σχετικά με την ισότητα των φύλων την τοποθετούν στα δεξιά ενός ήδη συντηρητικού Φιλελεύθερoυ Δημοκρατικού Κόμματος: αντιτίθεται στην αναθεώρηση ενός νόμου που απαιτεί από τα παντρεμένα ζευγάρια να έχουν το ίδιο επώνυμο και υποστηρίζει μια αυτοκρατορική διαδοχή μόνο από άνδρες.
Η Γιου Ουτσιγιάμα, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο πανεπιστήμιο του Τόκιο, πιστεύει ότι «η Τακαΐτσι είναι τόσο γνωστή για τη συντηρητική της στάση που είναι απίθανο να αφιερώσει την ενέργειά της σε πολιτικές» που προωθούν την ποικιλομορφία, την ισότητα και τη συμπερίληψη. Η χώρα κατατάσσεται στην 118η θέση από τις 148 στην Έκθεση για το Χάσμα των Φύλων του 2025 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.
