Η παράταξη της πρωθυπουργού Τακαΐτσι εξασφάλισε πλειοψηφία δύο τρίτων στις πρόωρες εκλογές στην Ιαπωνία

Πλειοψηφία δύο τρίτων στην κάτω Βουλή της Ιαπωνίας εξασφάλισε το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ), η παράταξη της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι, στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, καταλαμβάνοντας συνολικά 315 έδρες, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Το αποτέλεσμα αυτό συνιστά την καλύτερη εκλογική επίδοση στην ιστορία του ΦΔΚ και προσφέρει στην υπερσυντηρητική επικεφαλής της κυβέρνησης ισχυρή και σταθερή κοινοβουλευτική εντολή για την εφαρμογή του πολιτικού της προγράμματος στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η Σανάε Τακαΐτσι είναι η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε την πρωθυπουργία στην ιστορία της Ιαπωνίας, ηγούμενη μιας χώρας περίπου 123 εκατομμυρίων κατοίκων. Η εξασφάλιση αυξημένης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ενισχύει σημαντικά τη δυνατότητα της κυβέρνησής της να προχωρήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά και σε θεσμικές αλλαγές που απαιτούν ευρύτερη πολιτική στήριξη.
