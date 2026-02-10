Ο 26χρονος Έλληνας που επιτέθηκε και σκότωσε τον Τούρκο ελεγκτή στη Γερμανία, είχε προκαλέσει επεισόδιο και νωρίτερα την ίδια ημέρα
Ο 26χρονος Έλληνας που επιτέθηκε και σκότωσε τον Τούρκο ελεγκτή στη Γερμανία, είχε προκαλέσει επεισόδιο και νωρίτερα την ίδια ημέρα

Σύμφωνα με το Spiegel, πέντε ώρες πριν τη μοιραία επίθεση ο 26χρονος είχε κλωτσήσει μια πόρτα τρένου αλλά οι αστυνομικοί τον άφησαν ελεύθερο επειδή δεν προκάλεσε φθορές

Ο 26χρονος Έλληνας που επιτέθηκε και σκότωσε τον Τούρκο ελεγκτή στη Γερμανία, είχε προκαλέσει επεισόδιο και νωρίτερα την ίδια ημέρα
Νέες αποκαλύψεις για τη συμπεριφορά του γεννημένου στη Θεσσαλονίκη 26χρονου που επιτέθηκε και σκότωσε τον 36χρονο Τούρκο ελεγκτή Σερκάν Τσαλάρ στη Γερμανία έφερε στη δημοσιότητα το περιοδικό Der Spiegel.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 26χρονος που πρωταγωνίστησε στο μοιραίο επεισόδιο την περασμένη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου από τον σταθμό του Λάντστουλ, είχε προκαλέσει και άλλο επεισόδιο, πάλι σε τρένο.

Όπως αναφέρει το Der Spiegel το επεισόδιο που προηγήθηκε της θανατηφόρας επίθεσης, σημειώθηκε στις 11:50 το πρωί της Δευτέρας σε ένα τρένο της TGV που έφτασε στο Καϊζερσλάουτερν από τη Γαλλία.

Ο 26χρονος σε αυτή την περίπτωση είχε κλωτση΄σει μια πόρτα με τους εργαζόμενους στο τρένο να ειδοποιούν τις αρχές. Οι αστυνομικοί, κατά το δημοσίευμα, του επέτρεψαν να συνεχίσει το ταξίδι του καθώς η πόρτα του συρμού δεν είχε υποστεί φθορές και ο 26χρονος Έλληνας είχε νόμιμο εισιτήριο στην κατοχή του.

Περίπου 5 ώρες αργότερα ο 26χρονος Έλληνας χτύπησε στο κεφάλι τον 36χρονο Τούρκο ελεγκτή όταν εκείνος του ζήτησε να αποβιβαστεί από τρένο γιατί δεν του επέδειξε το εισιτήριό του.

Αφού ο 36χρονος ελεγκτής κατέληξε, σε βάρος του 26χρονου Έλληνα ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με το Spiegel να αναφέρει ότι έκτοτε δεν έχει πει το παραμικρό για την μοιραία επίθεση.
