Τουλάχιστον ένας νεκρός από ρωσική επίθεση με drones στη νότια Ουκρανία, δείτε βίντεο

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από επίθεση ρωσικών
μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στη νότια Ουκρανία
, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής, κάνοντας λόγο για ζημιές σε πολυκατοικίες και κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
Σύμφωνα με ανάρτηση στο Telegram του επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης, Σερχίι Λισάκ, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με drones ιρανικού σχεδιασμού τύπου «Σαχέντ», τα οποία προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικίες. «Δυστυχώς, πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό», ανέφερε, χωρίς να διευκρινίσει την ακριβή ώρα της επίθεσης, προσθέτοντας ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες τέθηκαν άμεσα σε επιφυλακή.
Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Οδησσός, Όλεχ Κίπερ, έκανε λόγο για «μαζική» επίθεση στην περιοχή, σημειώνοντας ότι χρησιμοποιήθηκαν «drones εφόρμησης».
Διπλωματικές κινήσεις και αμερικανική πίεση για τερματισμό του πολέμου
Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν τον τερματισμό του πολέμου, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, «ως την αρχή του καλοκαιριού, τον Ιούνιο». Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουάσιγκτον προσκάλεσε ρωσική και ουκρανική αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ, προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες.
Όπως έχει γίνει γνωστό, Ρώσοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν τις τελευταίες εβδομάδες δύο γύρους διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Κλιμάκωση των ρωσικών πληγμάτων στις υποδομές
Παράλληλα με τις διπλωματικές διεργασίες, η Μόσχα έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τα μαζικά πλήγματα κατά της Ουκρανίας, στοχεύοντας κυρίως ενεργειακές υποδομές. Οι επιθέσεις αυτές έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση, την ύδρευση και τη θέρμανση, την ώρα που η χώρα δοκιμάζεται από έναν ιδιαίτερα βαρύ και ψυχρό χειμώνα.
Οι ουκρανικές αρχές προειδοποιούν ότι η πίεση προς τον άμαχο πληθυσμό αυξάνεται, καθώς οι επιθέσεις με drones και πυραύλους συνεχίζονται, παρά τις συζητήσεις για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.